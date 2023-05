Le Lesotho impose un couvre-feu national pour tenter de lutter contre les crimes violents

Les autorités du petit royaume d’Afrique australe du Lesotho ont imposé un couvre-feu nocturne indéfini dans tout le pays pour tenter de lutter contre les crimes violents, une décision motivée par le meurtre d’un journaliste de premier plan.

Le couvre-feu de 22 heures à 4 heures du matin a été imposé mardi, deux jours après que le journaliste radio Ralikonelo Joki, animateur d’un talk-show d’actualité populaire dans une station privée, a été tué par balle. La police a déclaré que Joki avait été abattu sept fois par des inconnus alors qu’il quittait son lieu de travail. Aucune arrestation n’a été effectuée.

Le couvre-feu était nécessaire « pour prévenir tout danger ou atteinte à la sécurité publique », a déclaré le commissaire de police Holomo Molibeli. Le ministre de la police, Lebona Lephema, a déclaré que le couvre-feu était nécessaire après une série de meurtres récents.

Le Lesotho, un pays d’environ 2,1 millions d’habitants qui est complètement entouré par l’Afrique du Sud, a de graves problèmes de crimes violents. Il a l’un des taux d’homicides les plus élevés au monde et le plus élevé d’Afrique, selon les statistiques de l’ONU.

Le couvre-feu a été critiqué par des représentants d’entreprises et la société juridique nationale du Lesotho, qui l’ont qualifié de draconien. Seuls les prestataires de services essentiels comme les agents de santé, la police et les journalistes sont autorisés à se déplacer pendant les heures de couvre-feu. La plupart des commerces doivent fermer.

Quiconque enfreint le couvre-feu peut être emprisonné pendant deux ans ou condamné à une amende.

Certains disent que la réponse extrême ne s’attaque pas aux causes profondes des crimes violents.

« Nous avons été placés dans une situation extrêmement difficile car nous essayons toujours de nous remettre des fermetures complètes imposées entre 2020 et 2022 en réponse à la pandémie de COVID-19 », a déclaré Thabang Sello, propriétaire d’une discothèque de la capitale, Maseru. « Le gouvernement devrait faire plus pour donner aux agences de sécurité les moyens de lutter contre le crime plutôt que d’imposer de telles interdictions punitives aveugles à l’échelle nationale aux citoyens et aux entreprises respectueux des lois. »

L’avocat des droits humains Fusi Sehapi a écrit au gouvernement pour l’exhorter à révoquer le couvre-feu « illégal ».