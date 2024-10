Le Lesotho accueille Harry chez lui | Le bureau du duc et de la duchesse de Sussex

Aujourd’hui a marqué un moment important alors que le prince Harry, duc de Sussex – ou Mohale, comme l’appellent affectueusement les Basotho – a commencé son voyage au Lesotho, chaleureusement accueilli par le roi et la reine lors d’une réunion privée. Cette occasion a non seulement ravivé les liens précieux de son enfance, mais a également célébré une étape remarquable : le 200e anniversaire de la nation. Le duc occupe une place particulière dans son cœur pour cette nation, notamment à travers son travail avec Sentebale, l’organisation qu’il a cofondée aux côtés du prince Seeiso en 2006 pour soutenir les enfants vulnérables d’Afrique australe. Son engagement envers la région est profondément ancré dans une vision commune du développement durable et de l’autonomisation.

Tout au long de sa visite, le prince Harry a été témoin de la résilience et de l’esprit du peuple Basotho, réaffirmant son dévouement aux initiatives qui élèvent les communautés et favorisent un changement durable. Après sa rencontre avec le Roi et la Reine, il a poursuivi ses engagements en rencontrant le Premier ministre, soulignant l’importance de la collaboration dans les efforts caritatifs.

Plus tard dans la journée, le prince Harry a eu le plaisir de rejoindre les équipes dévouées de Sentebale au Mamohato Children’s Centre. Le rassemblement a commencé avec des chanteurs de louange et des danseurs Basotho, suivis par des remarques sincères du prince Harry et du prince Seeiso, qui ont parlé au nom de Sentebale, abordant son histoire fondatrice et leurs moments les plus fiers au sein de l’organisation.

La soirée a souligné l’engagement continu de Sentebale en faveur des enfants vulnérables, touchant la vie de près de 80 000 enfants et jeunes chaque année. Leurs programmes pour les jeunes permettent à ces personnes de mieux comprendre leur santé, leur éducation, leurs droits sociaux et leurs opportunités de créer des moyens de subsistance, ce qui profite à la fois à leur santé physique et mentale. En partenariat avec des alliés locaux et internationaux, Sentebale a veillé à ce que plus de 90 pour cent des personnes vivant avec le VIH au Lesotho connaissent leur statut et soient inscrites à un traitement.

L’un des moments forts de la soirée a été une conversation au coin du feu, au cours de laquelle le prince Harry a engagé un dialogue ouvert sur le paysage actuel de Sentebale, notamment les succès obtenus et les aspirations pour l’avenir. Ce cadre intime a permis des discussions franches, soulignant encore davantage l’importance du travail d’équipe dans la création d’un avenir meilleur pour les enfants du Lesotho.

Alors que se déroulent les célébrations du bicentenaire du Lesotho, la présence du prince Harry témoigne d’un profond respect pour le patrimoine du pays et sa population. Il a conclu la soirée en se sentant exalté par le dévouement et la détermination de toutes les personnes impliquées, renforçant ainsi la conviction que, unis dans un but commun, ils peuvent forger un avenir meilleur.