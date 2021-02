Les gouvernements d’Amérique latine et des Caraïbes se sont engagés avec empressement à accéder aux vaccins COVID-19 par le biais d’une alliance soutenue par les Nations Unies créée l’année dernière pour garantir que les pays pauvres du monde entier ne sont pas laissés pour compte.

Mais alors que les pays riches commencent des campagnes massives de vaccination, les dirigeants politiques et les citoyens de l’une des régions les plus durement touchées du monde s’impatientent. Aucun vaccin n’a encore été livré par le biais de l’installation COVAX, un seul fabricant a été autorisé et un approvisionnement limité en doses garanti.

Préoccupés par le fait qu’ils sont à la traîne dans la course mondiale pour contrôler la pandémie, certains pays prennent leurs propres arrangements avec les sociétés pharmaceutiques alors que les infections et les décès continuent d’augmenter, la pression politique monte et l’inquiétude grandit que tandis que les pays plus riches y ont accès, moins développés il faut attendre.

«Toute la question de l’équité et de la solidarité semble ne jouer aucun rôle dans la manière dont ce vaccin a été déployé», a déclaré Molwyn Joseph, ministre de la Santé d’Antigua-et-Barbuda. «C’est très, très déconcertant.»

La nation des Caraïbes a payé 400 000 dollars pour obtenir 20 000 vaccins pour 10 000 citoyens via COVAX. Toujours en convalescence après l’ouragan Irma dévastateur de 2017, la nation jumelle a décidé de se lancer dans l’initiative non seulement pour garantir l’accès, mais aussi parce qu’elle n’a pas la capacité d’évaluer les vaccins par elle-même.

Les dernières projections indiquent qu’Antigua-et-Barbuda n’obtiendra que 3% de son allocation lorsque les premiers vaccins seront lancés, suffisamment pour inoculer 300 personnes avec deux doses.

«C’est frustrant et cela montre le type historique de traitement que les pays des Caraïbes ont reçu pendant des décennies», a déclaré Joseph. «Nous espérions que nous surmonterions ce type de pratique dans le monde aujourd’hui, et au moment où je parle maintenant, je ne peux pas dire avec certitude qu’Antigua-et-Barbuda recevra des vaccins à un moment donné.»

La frustration augmente à mesure que le nombre de virus augmente

Le virus a frappé l’hémisphère, faisant plus d’un million de morts, dont plus de la moitié d’Amérique latine et des Caraïbes. Au cours de la semaine dernière, plus de 1,8 million de nouvelles infections au COVID-19 ont été enregistrées dans les Amériques, ainsi que 47 000 décès. Des mois de verrouillages stricts et de frontières fermées dans de nombreux pays n’ont pas empêché la flambée du virus. Les économies ont été paralysées et des scores ont été plongés plus profondément dans la pauvreté.

L’histoire continue

Les pays d’Amérique latine et des Caraïbes représentent un cinquième de tous les participants à COVAX, qui est soutenu par l’ONU et l’alliance pour les vaccins GAVI basée à Genève. Les partisans affirment que c’est le meilleur moyen pour les pays à faible revenu d’avoir accès à des vaccins qu’ils n’obtiendraient pas par eux-mêmes.

Sur le marché libre, les vaccins peuvent coûter jusqu’à 30 $ la dose, mais grâce à l’initiative, le prix moyen est de 10 $ chacun, a déclaré cette semaine l’expert principal de l’OPS sur l’installation.

Mais la lenteur du déploiement pousse les pays à rechercher des alternatives. Huit pays d’Amérique latine et des Caraïbes ont demandé un soutien financier à la Banque interaméricaine de développement, qui a annoncé en décembre qu’elle avait mobilisé 1 milliard de dollars pour aider les pays de la région à acquérir et à distribuer les vaccins COVID-19.

«Il y a des pays qui dépendaient de COVAX, comme la Colombie par exemple, et ils se sont vite rendu compte que COVAX allait prendre beaucoup plus de temps que prévu, et c’est pourquoi il a signé des accords bilatéraux», a déclaré Antonio Pratto, l’ancien président de l’International. Fédération des fabricants et associés pharmaceutiques du Pérou.

La Colombie n’est pas seule. Le Pérou a récemment conclu un accord avec la Chine pour 38 millions de doses de son vaccin Sinopharm. Le mois dernier, la Bolivie a annoncé qu’elle négociait un accord avec l’Institut indien du sérum pour obtenir 5 millions de doses d’AstraZeneca, le vaccin produit par l’Université d’Oxford. Et mardi, le ministre jamaïcain de la Santé, Christopher Tufton, a déclaré que des responsables étaient en pourparlers avec cinq pays, dont la Chine et Cuba, pour obtenir des vaccins directement auprès d’eux. Ils recherchent également des vaccins auprès de l’Agence de santé publique des Caraïbes, qui a été attribuée à la Communauté des Caraïbes de 15 membres, la CARICOM.

«Notre engagement a été d’explorer d’autres options pour les vaccins en dehors de l’installation COVAX», a déclaré Tufton, ajoutant qu’il voulait s’assurer que le plus grand nombre possible de Jamaïcains soient vaccinés. «Cela aidera à ralentir la propagation de la maladie et à réduire la gravité de la maladie pour les personnes vulnérables.»

La Jamaïque, qui a connu une augmentation progressive des infections au cours des derniers jours, devrait recevoir entre 146 400 et 249 600 doses du vaccin AstraZeneca d’ici la mi-février à la fin du mois de février via COVAX, a déclaré Tufton. Le montant couvrirait jusqu’à 125 000 Jamaïcains, soit environ 4,2% de la population.

Bien qu’un début, ce n’est pas suffisant. La Jamaïque est l’une des nations des Caraïbes les plus durement touchées après avoir initialement tenu le virus à distance. Un total de 15973 personnes ont été testées positives depuis la première confirmation du COVID-19 dans le pays en mars, et 353 sont décédées.

Le déploiement lent du vaccin complique l’arrêt du virus

L’OPS a déclaré que la région des Amériques devra inoculer environ 300 millions de personnes pour contrôler le virus. D’autres, comme Carlos Espinal, directeur du Global Health Consortium de la Florida International University, disent que le montant nécessaire pour arrêter la propagation est encore plus élevé – plus de 500 millions.

COVAX ne donnera accès qu’à 20% de la population de chaque pays. Cela signifie que les pays devront acheter leurs propres vaccins pour mettre un terme au virus.

«La lenteur du déploiement pourrait avoir un impact négatif sur le contrôle du SRAS-CoV-2 dans la région», a déclaré Espinal.

La semaine dernière, les fonctionnaires de l’OPS ont donné une sombre prévision sur la rapidité avec laquelle les 36 pays et territoires de la région des Amériques qui font partie de la Facilité COVAX pourraient voir les premières doses d’un vaccin. Les responsables ont déclaré en mars, une prévision qui a également été partagée avec des représentants de pays lors d’un briefing à l’Organisation des États américains.

À la suite du rapport, le représentant d’Antigua-et-Barbuda, Sir Ronald Sanders, a appelé à la libération «urgente et équitable» des vaccins, qualifiant le rapport de l’OPS de «glaçant».

«La situation est extrêmement troublante», a déclaré Sanders au cours de la réunion, alors qu’il détaillait le bilan financier et économique décimant que la pandémie mondiale a eu sur son pays dépendant du tourisme dans les Caraïbes orientales.

Bien qu’Antigua ne compte que 70 cas actifs et sept décès, la pandémie a provoqué une baisse de 18% de l’économie. Comme la plupart des pays de la région, il a été contraint de fermer ses frontières très tôt et a du mal depuis à rouvrir, comme la plupart des pays dépendants du tourisme.

«Nous n’avons ni les ressources financières, ni la capacité de poursuivre ce combat désespéré à moins qu’il n’y ait de secours. Nous sommes à court de ressources », a déclaré Sanders. «Contrairement aux pays développés, nos banques centrales ne peuvent pas imprimer de l’argent pour fournir un soulagement et une stimulation; nous ne pouvons pas donner aux chômeurs un chèque de salaire pour de l’argent que nous n’avons pas, donc … nous avons besoin de vaccins.

Deux jours après la déclaration de Sanders et la réunion de l’OPS, COVAX a informé les 119 pays du monde entier participant à son alliance que le calendrier s’était quelque peu accéléré, les premières doses devant être livrées d’ici la fin du mois. Alors que le Pérou, la Bolivie, El Salvador et la Colombie font partie des 18 pays qui recevront des doses du vaccin Pfizer / BioNTech, la plupart des pays recevront l’inoculation d’AstraZeneca, développée par l’Université d’Oxford au Royaume-Uni.

Selon COVAX, environ 35,3 millions de doses arriveront dans les Amériques au cours de cette première étape.

Presque toutes les doses pour le déploiement de la phase initiale devraient provenir d’AstraZeneca, car le vaccin du fabricant de médicaments anglo-suédois peut être stocké à des températures de réfrigération normales. Le vaccin de Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech, basé aux États-Unis, nécessite un stockage ultra-froid que de nombreux pays ne peuvent pas accueillir.

Pfizer a offert 1 million de doses de son vaccin pour un déploiement immédiat, mais l’OPS tente toujours d’obtenir un accord sur la livraison des 39 millions de doses restantes pour le deuxième trimestre, a déclaré le Directeur adjoint de l’OPS, le Dr Jarbas Barbosa.

Des essais ont montré que le vaccin est moins efficace que les autres autorisés pour nous, et les données sur son efficacité chez les personnes âgées de plus de 65 ans sont limitées.

Barbosa a reconnu que l’OPS n’a pas encore de date limite pour l’arrivée des vaccins dans aucun pays de la région. Pfizer / BioNTech est le seul fabricant autorisé par l’OMS. AstraZeneca en est aux étapes finales de l’examen d’une qualification précoce de l’OMS pour une utilisation d’urgence.

L’acquisition de vaccins par l’OPS pour les Amériques implique «une logistique très complexe», a-t-il déclaré.

«Dans le monde d’aujourd’hui, avec les annulations de vols, il est difficile de déplacer l’approvisionnement d’un pays à un autre», a déclaré Barbosa. «Cela pose des défis importants. Et c’est très complexe, mais nous sommes prêts. »

La lettre de la Facilité COVAX aux pays vendredi dernier, a-t-il dit, devait fournir une estimation pour le premier semestre de l’année afin qu’ils puissent ajuster leurs plans et se préparer.

Le ministre de la Santé d’Antigua-et-Barbuda a déclaré que le vaccin aurait déjà dû être dans la région.

Qu’elle soit intentionnelle ou non, a-t-il déclaré, la lenteur du déploiement a envoyé le message que la vie des gens prend de plus en plus d’importance en raison de leur statut social et économique.

«C’est une occasion parfaite pour les puissances mondiales de montrer qu’elles respectent les nations pauvres et qu’elles embrassent le concept d’équité, et elles échouent», a déclaré Joseph. «Les institutions internationales ne parviennent pas à renverser cette perception, qui est désormais une réalité.»

PAHO: COVAX est toujours le meilleur tireur de la région

La Directrice de l’OPS, Mme Carissa Etienne, qui est originaire de l’île de la Dominique dans les Caraïbes orientales, a déclaré que l’accès et la distribution équitables restaient une priorité absolue.

«La vérité est que de nombreux petits pays n’auraient pas été en mesure d’accéder à des vaccins à court terme, en quantité sérieuse, sans un mécanisme comme COVAX», a-t-elle déclaré.

Tout en reconnaissant les frustrations des gouvernements face à la lenteur du déploiement, Etienne a noté que le vaccin COVID-19 a été développé et déployé à une vitesse record. Lorsque la pandémie de grippe porcine HIN1 a frappé les Caraïbes et l’Amérique centrale en 2009, Etienne a déclaré qu’il avait fallu 10 mois après qu’un vaccin ait été développé pour que les vaccins atteignent la région.

«Ils subissent des pressions politiques, ils sont soumis à des demandes sociales croissantes pour un vaccin, et cela pousse nos gouvernements à prendre des décisions et à exiger des vaccins à un rythme plus rapide», a-t-elle déclaré. «La vérité est que les doses sont très limitées et qu’elles vont rester en pénurie partout.»

On s’attend à ce que les approvisionnements en vaccins augmentent régulièrement, avec quelque 218 millions de doses de vaccin COVID-19 qui devraient arriver dans les Amériques, y compris les Caraïbes, d’ici la fin de 2021. Mais pour l’instant, ils sont en pénurie. Etienne a soutenu COVAX comme la voie la plus prometteuse.

«Nous pensons qu’il offre à notre région la meilleure opportunité pour accélérer l’accès aux vaccins COVID-19…et en même temps réduire l’impact de la pandémie sur la vie des gens », a-t-elle déclaré.

Alors que les pays sont libres de conclure leurs propres accords bilatéraux avec les fabricants de vaccins, Etienne a déclaré que cela avait un effet sur l’installation COVAX.

«Nous sommes moins en mesure de négocier des prix plus bas», a-t-elle déclaré.

L’OPS, a-t-elle dit, continuera à travailler avec les États membres pour s’assurer qu’ils sont en mesure de recevoir, de stocker et d’administrer les vaccins. Le fonds renouvelable de l’organisation achètera également des vaccins pour les États membres, ainsi que des seringues et des aiguilles.

«Nous devons gérer l’anxiété», a-t-elle déclaré, «même dans des pays comme les États-Unis d’Amérique, ils n’obtiennent pas les quantités qu’ils s’attendaient à obtenir et nous devons donc prévoir que les vaccins seront fournis sur une période de temps. . »