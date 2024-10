Le lent départ de Rempe pour les Rangers entraîne un transfert AHL-Hartford

Les Rangers de New York ont ​​rétrogradé le favori des fans Matt Rempe au Hartford Wolf Pack, leur filiale dans la AHL, jeudi.

Rempe, 22 ans, n’a participé qu’à deux des sept matchs des Rangers cette saison et n’a inscrit aucun point ni minute de pénalité. Il a eu sept présences et 3 min 40 s de temps de glace contre Utah le 12 octobre. Il a réalisé 11 présences et 7 min 37 s de temps de glace contre Toronto le 19 octobre. Sinon, il était en bonne santé.

Le Rempe de 6 pieds 9 pouces a fait sensation lors de ses 17 matchs la saison dernière pour New York. Il a eu une série de combats chaotiques qui ont attiré l’attention de la ligue, dont un lors de ses débuts dans la LNH contre Matt Martin des Islanders de New York lors de la série Stadium au MetLife Stadium.

Ces combats et les coups sûrs de Rempe ont donné lieu à 71 minutes de pénalité. Cela comprenait un coup de coude majeur contre Jonas Siegenthaler des Devils du New Jersey qui a entraîné une suspension de quatre matchs du département de la sécurité des joueurs de la LNH en mars.

Son jeu énergique en quelques minutes (5:38 par match) n’a abouti qu’à un but et une passe décisive, mais a fait de lui un héros culte instantané pour les fans des Rangers, déclenchant un mouvement familièrement connu sous le nom de « Rempe-Mania ». Il a participé à 11 matchs éliminatoires, marquant un but.

Rempe a déclaré qu’il avait fait des progrès pendant l’intersaison pour améliorer son jeu global et gagner une place dans l’alignement des Rangers. Il a passé la majeure partie de son été à perfectionner ses compétences au hockey plutôt que ses prouesses au combat. Cela comprenait près de deux mois d’exercices de patinage intensif et de travail avec son coéquipier et mentor des Rangers Chris Kreider sur les aspects de l’échec avant et de la protection de la rondelle.

« Les combats ne représentent qu’une très petite partie », a déclaré Rempe en septembre. « Je donne une grande priorité aux habiletés, au patinage et à tout le reste. Je dois devenir un meilleur joueur, c’est donc ce sur quoi je dois travailler. J’ai apprécié ça et je pense que j’ai fait de grands progrès cet été. «

Mais Rempe a également consacré du temps à améliorer sa technique de combat, notamment au camp de hockey de l’ancien joueur de la LNH Georges Laraque à Edmonton, en Alberta.

Les Rangers estimaient que Rempe bénéficierait le plus d’avoir plus de temps de glace avec Hartford pour poursuivre sa progression. Ils ont été impressionnés par la façon dont il a géré son manque de temps de jeu et son éventuelle rétrogradation dans la AHL, où il a passé la majeure partie de la saison dernière.

Les Rangers ont été l’une des meilleures équipes de la LNH jusqu’à présent cette saison. Malgré la défaite de jeudi contre les Panthers de la Floride, champions de la Coupe Stanley, ils connaissent un départ de 5-1-1.