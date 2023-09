Le Lenovo Legion Go a une construction inspirée du Switch avec une touche AR

Fans de Nintendo Switch, écoutez. Lors de l’IFA 2023 de Berlin, la marque technologique Lenovo a annoncé un nouvel appareil de jeu portable doté de contrôleurs détachables, tout comme la console de Nintendo. Il s’appelle le Lenovo Legion Go.

Le Go peut être connecté à un téléviseur comme le peut le Switch, mais vous aurez besoin d’un dongle USB-C vers HDMI tiers.

Les lunettes Lenovo Legion sont également lancées aux côtés du Go. Il s’agit d’un appareil portable qui utilise la technologie micro-OLED pour projeter des graphiques derrière les lentilles via la réalité augmentée (RA). Il se branche sur la console via un câble USB-C pour afficher votre gameplay en privé.

L’avantage de cette configuration signifie que vous n’êtes pas confiné à un seul espace, comme vous le seriez avec une configuration traditionnelle de téléviseur et de console. Vous pouvez transporter les lunettes Go et Legion avec vous et vivre la même expérience depuis votre chambre, votre bureau, votre salon ou même votre salle de bain (mais je ne conseille pas de les utiliser sous la douche).

Hannah Cowton / Fonderie

Si vous êtes à la recherche des deux appareils, soyez prêt à débourser un peu d’argent. Les Go coûtent 699 $/699 £/799 €, tandis que les lunettes Legion débuteront à 329 $/399,99 £/499 €. Les deux seront disponibles sur les tablettes en octobre.

Le Go est équipé d’un processeur AMD Ryzen Z1 Extreme avec AMD RNDATM Graphics et fonctionne sous Windows 11. Il est équipé d’un écran QHD+ de 8,8 pouces au format 16:10, nettement plus grand que les écrans du Switch OLED, Asus ROG Ally, Steam Deck et Logitech G Cloud.

Les jeux peuvent être téléchargés et installés pour un jeu hors ligne via Legion Space, qui comprend l’accès à des vitrines telles que le Legion Game Store, le Xbox Game Pass et Gamesplanet. Cela signifie que vous pourrez jouer à des titres massifs tels que Starfield de Bethesda, qui sera lancé dans quelques jours seulement.

L’écran du Go prend en charge des taux de rafraîchissement de 144 Hz et 60 Hz et des résolutions de 1600p et 800p. Il est livré avec 16 Go de RAM et 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage (selon les marchés ; le Royaume-Uni n’a que la version 512 Go) et 2 To de stockage supplémentaire via l’emplacement microSD.

L’unité dispose d’une batterie à 2 cellules de 49,2 Wh, bien que Lenovo n’ait pas pu fournir d’estimation sur la durée de vie de la batterie. L’ajout d’une charge rapide via le port USB-C signifie que vous devriez pouvoir faire passer la console de zéro à 70 % en seulement une demi-heure. Il existe un port supplémentaire pour connecter des appareils supplémentaires, tels que les lunettes Legion.

Hannah Cowton / Fonderie

Il y a beaucoup de puissance sous le capot, c’est pourquoi Lenovo a équipé la console d’une technologie thermique à front froid et d’un ventilateur à 79 pales en polymère à cristaux liquides. Si le bruit vous inquiète, vous pouvez activer un mode silencieux ou personnalisé en fonction de vos préférences.

Lenovo affirme que les joysticks détachables ne devraient avoir aucune dérive du joystick et un minimum de zones mortes. Il existe également dix boutons d’épaule, déclencheurs et boutons de poignée mappables. Le mode FPS signifie que vous pouvez utiliser les joysticks comme une souris de jeu traditionnelle pour des mouvements plus précis.

Pendant ce temps, les lunettes Lenovo Legion sont également compatibles avec les appareils Windows, Android et macOS dotés d’un port USB-C complet. Les graphiques produits ont une résolution FHD, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Ils ne sont pas sans fil, vous devrez donc les connecter via le câble de 1,2 m.

J’ai testé des prototypes de la console et des lunettes en jouant à Hot Wheels Unleashed. Les jeux AR peuvent prendre un certain temps pour s’y habituer, mais je peux certainement voir les avantages en matière de confidentialité, surtout si vous et vos colocataires vous disputez régulièrement à propos de la télévision.

Pris en FHD Hannah Cowton / Fonderie

Même si les Legion Glasses disposent de haut-parleurs intégrés autour des branches, celles que j’ai testées n’étaient pas puissantes, notamment en ce qui concerne les basses. Si le problème persiste au lancement, vous pouvez toujours connecter une paire d’écouteurs tiers avec ou sans fil. Lenovo lance également sa propre paire de jeux dédiée.

Le plus gros inconvénient de la console est sans doute son poids. Avec les joysticks attachés, le Go affiche un poids monstrueux de 854g. J’ai fait beaucoup d’exercice pour les bras en utilisant ce produit, même en le tenant pendant cinq minutes (même si, comme les lecteurs réguliers de Tech Advisor le savent, je pourrais faire du pompage de fer).

Hannah Cowton / Fonderie

La réalité augmentée a été placée à l’avant-garde de la technologie au cours de l’année dernière, notamment avec le lancement d’Apple Vision Pro. Bien que les Lenovo Legion Go et les Lenovo Legion Glasses constituent toujours un investissement, le prix est plus gérable que celui du produit Apple à 3 499 $.

Si vous avez des lunettes, méfiez-vous. Bien que la paire de Lenovo propose différents nez pour passer par-dessus tout casque supplémentaire, l’expérience n’est pas aussi confortable que sans. En tant que personne ayant au mieux une vue douteuse, j’ai rencontré un certain flou sans cadre. Lenovo a confirmé qu’un verre correcteur peut être ajouté aux lunettes, mais cela entraînera évidemment un coût supplémentaire.

Il s’agit bien sûr plus d’un problème technologique que d’un problème de Lenovo – mais quelque chose à garder à l’esprit si l’avenir est vraiment AR.