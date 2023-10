Cliquez pour agrandir Ce qui était autrefois le Clyde’s East Bar a reçu une nouvelle couche de peinture puisque le lieu ouvrira bientôt ses portes sous le nom de Lenny’s Bar.

Assis ensemble dans un bar de Détroit peu de temps après le plus fort de la pandémie de COVID-19, les amis Christopher Stewart et Michael Suguitan ont eu l’idée d’acheter un bar ensemble.

Ainsi, le couple a examiné certains endroits et a fini par acheter l’espace où résidait le Clyde’s East Bar, dans l’est de la ville. Maintenant, Le bar de Lenny ouvrira plus tard ce mois-ci au 15045 Mack Ave.

Les propriétaires espèrent organiser une ouverture en douceur la semaine prochaine et, si tout se passe bien, organiser une grande ouverture dans deux semaines. Leur objectif est que le Lenny’s Bar puisse être un espace accueillant pour tous.

« Nous essayons vraiment d’être très conscients des différentes données démographiques… créer un espace qui peut être inclusif et radicalement hospitalier pour tout le monde », a déclaré Stewart. « J’essaie de ne pas être ringard, mais sérieusement – ​​un endroit qui peut être comme une tranche de maison, ou un chez-soi, au moins pendant quelques instants, pour les gens. »

Le copropriétaire raconte que son grand-père, décédé il y a environ cinq ans, avait pour mission de rassembler les gens. Lorsque Stewart a pris la parole lors de ses funérailles, il a résumé la vie de son grand-père en utilisant les termes « inclusion radicale » et « hospitalité radicale ».

Désormais, ces valeurs ancreront la nouvelle barre.

« Tout ce que nous faisons devrait pouvoir être intégré comme ces deux éléments », déclare Stewart. « Évidemment, lorsque des gens décèdent, c’est la réalité humaine ultime, mais je crois vraiment que ces choses perdurent, et j’espère et je crois que cet endroit pourra vivre de cet esprit d’hospitalité et d’inclusion. »

Vous pouvez donc vous attendre à ce que « Lenny » soit le nom du grand-père de Stewart. Mais le bar porte en fait le nom de son caniche terre-neuvien de trois ans, amusant et moelleux, qui apparaît sur le logo du bar.

Stewart décrit le nouvel endroit comme « un bar de quartier qui sert des cocktails », puisque Lenny’s servira neuf cocktails maison avec des variantes de boissons classiques, ainsi que quatre bières pression. Un combo shot et bière sera également disponible pour 6$. Les propriétaires prévoient de servir de la nourriture à un moment donné, car l’espace dispose d’une petite cuisine, mais pas avant que le bar ne soit ouvert pendant un certain temps. Côté divertissement, Lenny’s pourrait également organiser des soirées karaoké et des DJ à l’avenir. L’espace comprend également une table de billard et quelques téléviseurs qui diffuseront des jeux sportifs locaux.

« Je veux que les gens aient le sentiment que peu importe d’où ils viennent, peu importe ce qui s’est passé la semaine précédente ou ce jour-là, peu importe ce qui se passe dans leur vie, ils peuvent entrer ici, ils peuvent être vus, ils peuvent être entendus, et ils peuvent se connecter de manière authentique, avec l’espace, avec les gens et c’est notre terrain d’entente », dit Stewart. « Peu importe si nous avons des différences en matière de politique, de points de vue, de religion, nous pouvons laisser ces choses à la porte et nous pouvons simplement venir nous connecter en tant qu’humains dans ce point commun et partager un verre ou une bière. »

