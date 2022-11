Le légume le plus cher au monde coûte 85 614 roupies par kg en Inde

Vous êtes-vous déjà demandé combien coûte le légume le plus cher au monde ? Récemment, la nouvelle du légume le plus cher du monde à être évalué au même prix auquel la valeur en or est estimée est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Les pousses de houblon sont considérées comme le légume le plus cher au monde, non seulement en Inde, mais dans le monde entier. Connu pour ses propriétés médicinales, le légume coûte 1 000 € le kilo et 85 614 INR en Inde. Le légume est si cher qu’on peut acheter la boucle d’oreille en or au même prix. Oui, vous avez bien entendu. Mais le coût de ce légume varie car son prix dépend de sa qualité. En plus d’être coûteux, ce légume n’est pas facilement disponible sur le marché.

Ce légume est de petite taille et a un goût d’ortie. Ils ne poussent pas en rangées et sont donc extrêmement difficiles à récolter. Ayant des propriétés médicinales, ce légume est utilisé dans le traitement de la tuberculose. De plus, les pousses de houblon aident également à améliorer la digestion, à traiter les odeurs corporelles, à favoriser la relaxation des patients souffrant de dépression ou d’anxiété, à agir comme analgésique et à traiter l’insomnie.

La fleur du légume est connue sous le nom de cônes de houblon, utilisée dans la fabrication de la bière. Par contre, les brindilles sont mises en salade comme les oignons car elles peuvent aussi être consommées crues. En plus de cela, il peut également être utilisé dans la fabrication de cornichons qui satisfont vos envies et se révèlent bénéfiques pour votre santé.

L’utilisation de la pousse de houblon dans les pays européens est extrêmement populaire pour garder la peau éclatante, naturelle et jeune, car la pousse de cerceau est riche en antioxydants. Les pousses de houblon contiennent des antioxydants, qui aident à améliorer la texture et la santé de la peau.

Ses branches poussent jusqu’à 6 pouces par jour en obtenant l’humidité et la lumière du soleil. Ce légume n’est pas cultivé en Inde. Mais à Shimla, on trouve un légume similaire nommé Guchhi, dont le coût est d’environ 30 à 40 000 roupies/kg.

