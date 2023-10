Le législateur turc propose le seul moyen de mettre fin à la violence israélo-palestinienne — RT World News

Seule l’indépendance palestinienne peut établir la paix au Moyen-Orient, selon le président du Parlement Numan Kurtulmus

La poursuite des violences entre Israéliens et Palestiniens sera inévitable au Moyen-Orient à moins qu’une solution à deux États ne soit trouvée, garantissant un État de Palestine libre et indépendant, a déclaré dimanche le Dr Numan Kurtulmus, le nouveau président de la Grande Assemblée nationale turque. .

« Ces troubles au Moyen-Orient ne prendront fin que lorsque l’État de Palestine deviendra complètement indépendant. » Kurtulmus a déclaré dans un discours à Istanbul, ajoutant que tout État de ce type doit être « bien établi avec ses institutions et ses organisations ».

« Il est désormais évident qu’il n’y a pas d’autre voie que cette solution à deux États. » il a dit.

Kurtulmus a également appelé au respect de la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies ; en novembre 1967, il appela au retrait israélien des territoires qu’il avait occupés lors de la guerre israélo-arabe de 1967 en échange de la paix régionale.

Le législateur turc, qui représente le Parti de la Justice et du Développement au pouvoir, était auparavant connu pour sa rhétorique sévère à l’égard d’Israël, qualifiant auparavant la nation de « Tueurs sionistes » et un « État terroriste ».















Le mois dernier, Kurtulmus a rencontré le chef de la Knesset (parlement) israélien en Irlande, lors d’un sommet considéré comme un effort des dirigeants turcs pour établir des relations plus normalisées avec Israël. Les dirigeants des deux pays, Recep Tayyip Erdogan et Benjamin Netanyahu, se sont rencontrés en personne pour la première fois à New York en septembre.

Le Hamas, qui a lancé samedi une violente incursion en Israël dans ce qui est considéré comme la plus grande escalade des tensions dans la région depuis des décennies, a fréquemment annoncé son opposition aux États étrangers cherchant à dégeler leurs relations avec Israël.

Parallèlement, l’ambassadrice d’Israël en Turquie, Irit Lillian, a également déclaré dimanche qu’il était prématuré de discuter des efforts de médiation entre Israël et le Hamas dans le contexte du conflit en cours, après que des centaines de personnes sont mortes dans ce qu’Israël a officiellement déclaré guerre.

« La médiation arrive à un moment différent » Lillian a déclaré aux journalistes à Ankara. « En ce moment, malheureusement, nous comptons les morts, nous essayons de soigner les blessés, nous ne savons même pas quel est le nombre de citoyens enlevés. »

Elle a ajouté: « Je pense que cela ne fait que renforcer notre argument selon lequel le Hamas ne devrait pas avoir de bureau ni aucune activité, ni en Turquie ni ailleurs dans le monde. Il n’y a aucune place pour les terroristes de diriger ou de commander des actes depuis n’importe quel pays du monde. »

Ankara ne désigne pas le Hamas comme organisation terroriste.