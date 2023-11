Le législateur républicain perplexe face à la question de l’assignation à comparaître de Hunter Biden

Le républicain de la Chambre, Greg Murphy, a été contesté sur CNN après avoir déclaré qu’il voterait pour outrage à Hunter et James Biden s’ils ne se présentaient pas après avoir été assignés à comparaître par le comité de surveillance de la Chambre, bien qu’il ait voté contre l’outrage à Steve Bannon lorsqu’il n’avait pas témoigné auparavant. le comité du 6 janvier.

Mercredi, James Comer, président du comité de surveillance de la Chambre, a révélé qu’il avait signé des assignations à comparaître pour Hunter et James, respectivement fils et frère du président Joe Biden. Cela fait partie d’une enquête de destitution en cours contre Biden, qui, selon les républicains, a échangé des faveurs politiques contre des paiements financiers aux membres de sa famille. Le président a fermement nié tout acte répréhensible et insiste sur le fait qu’il “je n’ai jamais parlé affaires” avec Hunter ou ses partenaires commerciaux.

L’ancien président de la Chambre, Kevin McCarthy, a annoncé une enquête de destitution contre Biden en septembre, qui pourrait potentiellement conduire à un procès de destitution complet similaire aux deux auxquels Trump a été confronté. Comer a affirmé avoir des « montagnes de preuves » contre Biden, bien que les républicains aient été moqués après qu’il soit apparu que le transfert de 200 000 $ de James à Joe Biden en 2018, qui avait été présenté comme un élément de preuve clé, était en fait un remboursement de prêt.

On a demandé à Murphy s’il voterait pour mépriser Hunter et James Biden, s’ils refusaient de comparaître devant le comité de surveillance, lors d’une apparition jeudi dans l’émission CNN de John Berman. Il a répondu : “Absolument, absolument, pourquoi ne le seraient-ils pas ? Qu’ont-ils à cacher ?”

BERMAN : Si Hunter et Jim Biden ne répondent pas aux assignations à comparaître, les tiendrez-vous pour outrage ? GREG MURPHY : Absolument B : Pourquoi as-tu changé de position ? Vous avez voté contre le mépris de Bannon M : C’est différent quand quelqu’un est au pouvoir B : Dans quel bureau travaillait Hunter Biden ? pic.twitter.com/OTy9CJNAVV -Aaron Rupar (@atrupar) 9 novembre 2023

Berman a ensuite noté que Murphy avait voté contre l’outrage à Bannon après avoir refusé de témoigner devant le comité du 6 janvier 2021, ce qui a conduit à la condamnation de l’ancien stratège en chef de l’ancien président à la Maison Blanche l’année suivante.

Murphy a répondu: “C’est un peu plus de normes différentes, John, quand vous avez quelqu’un qui est élu par rapport à quelqu’un qui n’est pas élu.”

L’animateur de CNN a ensuite demandé « dans quel bureau se trouve Hunter Biden ? incitant Murphy à commenter : “Je ne parle pas de Hunter Biden, je parle de Joe Biden, le président des États-Unis.”

Apparaissant visiblement exaspéré, Berman a ensuite déclaré : « Vous ne l’avez pas assigné à comparaître… Je demande si Hunter Biden ou Jim Biden, le frère ou le fils du président qui ne sont pas des élus, s’ils ne répondent pas, tiendrez-vous eux avec mépris ?”

De gauche à droite, Hunter Biden quitte l’église catholique Holy Spirit à Johns Island, en Caroline du Sud, le 13 août 2022, et Joe Biden quitte la pelouse sud de la Maison Blanche à Washington, DC, le 9 novembre 2023. Le républicain de la Chambre Greg Murphy était a contesté sur CNN pourquoi il voterait pour mépriser Hunter et James Biden s’ils ne se présentaient pas devant le Congrès, mais a voté dans l’autre sens pour Steve Bannon.

NICHOLAS KAMM/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/GETTY



En réponse, Murphy a de nouveau accusé Biden de trafic d’influence, avant de suggérer que la différence entre Hunter et James avec Bannon est que ce dernier n’est pas lié à l’ancien président, alors que le premier est au président sortant.

Le présentateur de CNN n’a pas semblé convaincu, déclarant : “Il était un ancien employé du président Donald Trump et les autres personnes pour lesquelles vous n’avez pas voté pour mépriser travaillaient littéralement pour l’ancien président Donald Trump.”

Semaine d’actualités a contacté Murphy pour commentaires par téléphone.

Malgré les critiques de Comer à l’encontre de Biden pour avoir prêté 200 000 $ à son frère en 2018, La bête quotidienne a depuis affirmé que le président du comité républicain s’était livré à une pratique similaire, échangeant des terres avec son frère liées à leur entreprise agricole familiale contre un prêt de 200 000 $ impliquant une société écran. Semaine d’actualités a contacté Comer par e-mail pour commenter l’histoire.