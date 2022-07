Le législateur philippin Arnolfo Teves Jr. propose un projet de loi pour punir les images fantômes

Arnolfo Teves Jr., membre de la Coalition populaire nationaliste, qui est alliée à l’administration au pouvoir, affirme que “le fantôme est une forme de rancune qui développe des sentiments de rejet et de négligence” et doit être considéré comme un acte abusif.

Le fantôme, dit Teves, est un acte «mentalement, physiquement et émotionnellement épuisant» pour les victimes. Le projet de loi note également que les images fantômes peuvent conduire au «ridicule» et à «l’humiliation», et que les victimes sont susceptibles de souffrir de troubles émotionnels à la suite d’être fantômes par une autre personne.

Ceux qui ont été fantômes de leur vivant disent que le phénomène est cruel et déconcertant. Les experts disent que ceux qui sont coupables de fantômes le font pour un certain nombre de raisons, notamment la peur d’avoir des conversations difficiles, le sentiment que l’autre personne pourrait réagir dangereusement et la conviction que c’est plus gentil qu’un rejet pur et simple.