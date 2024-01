Le législateur néo-zélandais Golriz Ghahraman démissionne après des allégations de vol à l’étalage

Mme Ghahraman, qui n’a pas mentionné le vol à l’étalage dans sa déclaration, a déclaré qu’elle ne pouvait pas expliquer son comportement car il n’était “pas rationnel du tout”, et a déclaré qu’après une évaluation médicale, “je comprends que je ne vais pas bien”. Elle a ajouté qu’un professionnel de la santé mentale qu’elle voyait a déclaré que son comportement était cohérent avec « des événements récents donnant lieu à une réaction de stress extrême » et lié à un traumatisme passé.

James Shaw, un leader du Parti Vert, a déclaré que Mme Ghahraman avait été soumise à des menaces continues de violences sexuelles, de violences physiques et de mort depuis le jour de son élection, et que des enquêtes policières constantes avaient été menées sur ces menaces. Elle a été exposée à des niveaux de stress plus élevés que la plupart des législateurs, a déclaré M. Shaw lors d’une conférence de presse mardi.

Au cours de sa carrière, Mme Ghahraman a défendu les droits des réfugiés et des migrants et a travaillé à mettre fin aux déploiements militaires néo-zélandais au Moyen-Orient afin de recentrer le travail des forces de défense du pays sur la crise climatique, selon le Parti Vert. En 2020, elle a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de sclérose en plaques.

Plus récemment, elle a exprimé son soutien à la population palestinienne et a porté le kaffiyeh traditionnel au Parlement.