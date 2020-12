Szajer a été l’un des architectes de la nouvelle constitution hongroise, rédigée à partir de 2010, qui a à l’époque fait l’objet de vives critiques de la part des organisations LGBT et des droits de l’homme. Human Rights Watch puis trouvé que ses dispositions « discriminent les personnes LGBT et limitent les droits des femmes ».

Ces dernières années, des critiques ont accusé le gouvernement de droite hongrois d’une position de plus en plus illibérale et d’attaques répétées contre les institutions démocratiques sous prétexte de défendre les «valeurs chrétiennes». Le mois dernier, le gouvernement d’Orban a proposé un amendement constitutionnel pour mettre l’éducation des enfants en conformité avec « l’auto-identification nationale et la culture chrétienne » de la Hongrie – une mesure qui interdirait de facto adoption par des couples de même sexe.