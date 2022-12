Le législateur européen au cœur d’une affaire de corruption présumée au Qatar restera en détention

Une députée grecque inculpée dans le cadre d’un stratagème de corruption impliquant le Qatar restera en détention après le report de son audience mercredi.

La vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, devait comparaître devant un juge à Bruxelles aux côtés de trois autres personnes. Son avocat, André Risopoulos, a déclaré que son audience avait été reportée au 22 décembre.

Kaili est accusé de accepter des pots-de-vin influencer la politique européenne en faveur du régime qatari. Elle a été placée en garde à vue après que les enquêteurs ont fait une descente chez elle et ont déclaré avoir trouvé des “sacs d’argent liquide”.

Deux suspects, dont le partenaire de Kaili, Francesco Giorgi, qui est conseiller parlementaire, et Pier Antonio Panzeri, ancien député et fondateur d’un groupe de campagne à but non lucratif, ont été maintenus en détention préventive mercredi après leur audience au tribunal.

LE QATAR REFUSE LE RAPPORT QU’IL A COLLUÉ AVEC L’IRAN POUR ÉTOUFFER LA DISSENTATION À LA COUPE DU MONDE

La police a mené plus de 20 descentes, principalement en Belgique mais aussi en Italie, dans le cadre d’une enquête sur des allégations de corruption pour des faveurs politiques. Les procureurs ont déclaré dans un communiqué qu’ils soupçonnaient que des personnes “occupant des postes politiques et/ou stratégiques au sein du Parlement européen recevaient de grosses sommes d’argent ou offraient des cadeaux substantiels pour influencer les décisions du Parlement”.

Les autorités n’ont pas identifié le pays du Golfe soupçonné d’avoir offert de l’argent ou des cadeaux aux responsables du Parlement européen, mais plusieurs membres ont lié l’enquête au Qatar, qui est en train d’accueillir la Coupe du monde de football.

“L’État du Qatar rejette catégoriquement toute tentative de l’associer à des accusations d’inconduite. Toute association du gouvernement qatari avec les allégations signalées est sans fondement et gravement mal informée”, a précédemment déclaré un responsable de l’ambassade du Qatar à Washington, DC, à Fox News Digital. .

Le Premier ministre belge Alexander De Cross a déclaré que les relations entre l’Union européenne et tout pays impliqué dans le système de corruption présumé pourraient être affectées.

“Essayer d’influencer notre prise de décision avec des pots-de-vin, si cela se confirmait que c’est le cas, que c’est lié à certains pays, je ne verrais pas comment cela n’aurait pas de conséquences dans la relation”, a-t-il déclaré. “Tout d’abord, l’erreur est avec les personnes qui se sont laissées corrompre. Soyons clairs là-dessus. Mais il n’y a pas qu’eux. Il y a toujours deux côtés à cela.”

