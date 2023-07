Le législateur du Tennessee Roy Herron est tué dans un accident de jet-ski

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Roy Herron, législateur de longue date de l’État du Tennessee et ancien président du Parti démocrate de l’État, est décédé dimanche des suites de blessures subies dans un accident de jet-ski. Il avait 69 ans.

Herron est décédé au Vanderbilt Medical Center de Nashville, selon un communiqué de sa famille. Il avait été hospitalisé depuis un accident du 1er juillet sur le lac Kentucky, au cours duquel il avait subi une hémorragie interne et des blessures graves au bras et au bassin, selon le site Web Caring Bridge de sa famille.

« Roy aimait sa famille de toutes ses forces », a déclaré l’épouse de Herron, la révérende Nancy Carol Miller-Herron.

« Il est passé à faire ce qu’il aimait le plus – passer du temps avec nos fils et leurs amis dans le Tennessee en plein air où son esprit était toujours le plus libre. »

Herron, un avocat de Dresde, dans le Tennessee, a servi pendant 26 ans à la Chambre et au Sénat de l’État, où il est devenu chef de file et président du caucus des démocrates.

Il n’a jamais manqué une journée de session, sauf à la naissance de son plus jeune fils, selon son site Internet. Il a présidé le Parti démocrate de l’État de 2013 à 2015.

Diplômé de l’Université du Tennessee à Martin, Herron a également été l’un des premiers étudiants à obtenir des diplômes conjoints en théologie et en droit de l’Université Vanderbilt. Pasteur méthodiste ordonné, Herron est également l’auteur de trois livres, dont un intitulé « Dieu et la politique : comment un chrétien peut-il être en politique ? »

Les funérailles étaient prévues samedi à la First United Methodist Church de Martin.

Les condoléances ont afflué dimanche. Sur Twitter, l’ancien vice-président Al Gore a qualifié son collègue démocrate du Tennessee de « cher ami et l’un des citoyens les plus dévoués du Tennessee ».

Le représentant démocrate Steve Cohen a qualifié Herron de « brillant, diligent et honnête. Un politicien destiné à la grandeur.

Le représentant républicain David Kustoff a déclaré que Herron « a consacré sa vie à servir l’ouest du Tennessee et l’ensemble de l’État volontaire ».

Le président du Tennessee House Republican Caucus, Jeremy Faison, a déclaré sur Twitter qu’il était « le genre de gars que vous ne pouviez pas vous empêcher d’aimer ».

Joe Hill, un agent politique démocrate de longue date du Tennessee qui a travaillé avec Herron sur plusieurs campagnes, a déclaré qu’il « avait apporté un zèle pour rendre les soins de santé plus accessibles aux Tennesséens défavorisés » lorsqu’il a été élu à la State House. Hill a déclaré qu’il avait également apporté cet engagement à « l’éducation, les droits des victimes, la qualité de l’environnement et tant d’autres choses qui affectent les gens moyens ».

Roy Herron était un législateur de longue date de l’État du Tennessee (PA)

« Son héritage de défense des » moindres d’entre nous « représentera l’étalon-or du service pour les démocrates et les républicains dans l’avenir du Tennessee », a déclaré Hill. The Associated Press le dimanche.

Cette nature s’appliquait également aux amitiés de Herron, a déclaré Hill. Il a rappelé comment Herron a conduit 140 miles (225 kilomètres) pour être avec lui et sa famille à Memphis, après qu’un des enfants de Hill ait été impliqué dans un accident de voiture.

« Nous avons quitté la maison si rapidement et n’avons pas apporté de vêtements supplémentaires », a déclaré Hill. « Ma femme, Susan, gelait dans la salle d’attente froide de l’hôpital, et Roy lui a donné sa chemise pour qu’elle puisse avoir chaud. C’est le genre d’être humain authentique qu’il était.

En 2010, après avoir brièvement couru pour le poste de gouverneur, Herron est devenu le candidat démocrate dans le 8e district du Congrès du Tennessee, alors qu’il était alors représentant. John Tanner a annoncé sa retraite, après plus de 20 ans dans le siège. Herron a finalement perdu les élections générales face au républicain Stephen Fincher.

« J’espérais, quand j’ai pris ma retraite, qu’il gagnerait le siège », a déclaré Tanner à l’AP dimanche.

Après qu’une tornade ait dévasté sa ville natale de Dresde juste avant Noël en 2021, Herron a organisé un effort de collecte de fonds, amassant plus de 100 000 $ pour aider les efforts de rétablissement.

« C’est un terme galvaudé – qu’il était un fonctionnaire dévoué – mais c’était vraiment Roy », a déclaré Tanner. « Il a travaillé sans relâche pour des causes qu’il défendait, et il avait bon cœur. »