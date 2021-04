Le principal républicain du sous-comité de la justice de la Chambre sur l’antitrust conduit six de ses pairs à annoncer les dons de campagne d’Amazon, Apple, Facebook, Google et Twitter.

Le représentant Ken Buck, R-Colo., Le membre de rang du sous-comité, a annoncé mercredi le « Engagement pour l’Amérique», exhortant ses pairs à suivre son engagement antérieur de refuser l’argent de la Big Tech. Ceux qui signent s’engagent à ne pas accepter les dons d’entreprises qui violent leurs convictions dans« le marché libre et le libre échange d’idées ».

« La menace posée par ces monopoles est un danger réel et présent pour les conservateurs, les libertariens et quiconque n’est pas d’accord avec les points de vue ultra-libéraux de ces entreprises », indique la promesse.

Les représentants Chip Roy, R-Tex., Greg Steube, R-Fla., Dan Bishop, RN.C., Ralph Norman, RS.C., Andy Biggs, R-Arizona, et Burgess Owens, R-Utah, tous ont signé l’engagement.

Cette décision est au moins partiellement symbolique, étant donné que plusieurs entreprises ont déjà suspendu les dons de leurs comités d’action politique, comme plusieurs entreprises ont choisi de le faire après l’insurrection au Capitole américain le 6 janvier. Amazon et Google ont tous deux suspendu les contributions de leurs PAC. à les membres qui ont voté contre la certification des résultats des élections affirmant la victoire du président Joe Biden. Cela inclurait plusieurs des signataires: Biggs, Bishop, Norman, Owens et Steube.

Facebook a suspendu tous les dons de son PAC. Apple n’a pas de PAC et Twitter a fermé son PAC en novembre après avoir dormi pendant des années.

Pourtant, l’engagement limite les dons non seulement des entreprises et de leurs PAC, mais également des cadres qui travaillent pour elles. C’est le dernier signal que les conservateurs veulent sérieusement réprimer ce qu’ils pensent être des problèmes avec les plates-formes technologiques, y compris censurer leurs points de vue et monopoliser les marchés Internet.

Buck a été un proche allié du président du sous-comité antitrust David Cicilline, DR.I. Bien que les deux aient légèrement différé dans l’étendue des remèdes qu’ils estiment nécessaires pour revigorer la concurrence sur les marchés numériques, ils sont restés étroitement alignés sur la racine des dommages causés par les plates-formes grâce à l’enquête du sous-comité sur Amazon, Apple, Facebook et Google. Tous deux se sont engagés à travailler sur une base bipartite pour introduire de nouvelles lois visant à réformer l’application des lois antitrust.

Les entreprises citées dans l’engagement ont refusé de commenter ou n’ont pas immédiatement répondu.

