Le législateur dénonce le veto du directeur du comté de Jackson, Frank White

Un accord potentiel visant à construire un nouveau stade de baseball pour les Royals de Kansas City et à moderniser le stade Arrowhead est menacé ce soir. Le directeur du comté de Jackson, Frank White, a opposé son veto à une mesure visant à inscrire une extension de la taxe de vente lors du scrutin d’avril, ce qui correspond à la manière dont les fonds publics seraient utilisés pour l’accord. Sans cela, il n’y a pas d’accord. Le législateur du comté de Jackson, Manny Abarca, estime qu’il existe un scénario qui pourrait conduire à la perte des deux équipes si le veto de Frank White est maintenu. “Je pense que nous courons un grave danger de perdre une ou les deux équipes presque immédiatement, au plus tard à la fin de l’année”, a déclaré Abarca. Le veto intervient après que l’autorité du complexe sportif du comté de Jackson a signé le cadre d’un nouveau contrat de location pour les Chiefs et les Royals, prévoyant 1 milliard de dollars pour que les Royals construisent un nouveau stade et un autre milliard pour que les Chiefs effectuent des rénovations majeures à Arrowhead et le complexe sportif Truman. Ralph Oropeza, directeur commercial des métiers du bâtiment et de la construction du Grand Kansas City, affirme qu’un accord est d’une importance cruciale pour ses travailleurs. “Nous parlons d’une grosse somme d’argent qui va à nos retraites, d’une grosse somme d’argent qui va à notre bien-être, à notre santé et à notre bien-être, qui est notre assurance”, a déclaré Oropeza. Il semble qu’il n’y ait pas suffisamment de voix pour annuler le veto de White, ce qui pourrait tuer l’accord. “Je dirais de rester à l’écoute. Parvenons à un peu plus de transparence dans ce processus”, a déclaré Abarca. Un vote prioritaire aura probablement lieu lundi lors de ce qui pourrait être une réunion houleuse de l’Assemblée législative du comté de Jackson.

