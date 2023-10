représentant Madeleine Doyen (D-Pa.) a décrit le nouveau président de la Chambre Mike Johnson (R-La.) en tant que « républicain MAGA extrémiste » et se souvient d’un échange révélateur qu’elle dit avoir eu avec lui après la violente insurrection du 6 janvier 2021.

“Le secret du succès de Mike Johnson accédant à la présidence, après environ 24 heures d’exercice, est que très peu de gens le connaissaient ou savaient ce qu’il représentait”, a-t-elle déclaré dimanche à l’analyste juridique de MSNBC, Charles Coleman Jr..

Dean a rappelé que lors du vote à la Chambre pour élire Johnson, un collègue démocrate lui avait demandé : « Savez-vous quelque chose sur ce type ?

Dean a déclaré qu’en fait, elle l’avait fait, car elle siège avec Johnson au comité judiciaire de la Chambre.

Elle est revenue sur une conversation qu’elle a dit avoir eue avec Johnson peu de temps après la certification de la victoire électorale du président Joe Biden en 2020.

Johnson « a essayé de me défendre, ainsi qu’à d’autres de mon côté de l’allée, pourquoi il était un tel architecte du système de déni des élections » et « a essayé de défendre sa cause juridique à ce sujet », a-t-elle déclaré.

« Et quand je lui ai dit : ‘Mais après tout, il y a eu une tentative d’insurrection. Vous étiez là pour ça. Cela ne vous a pas du tout changé d’avis ? Non, ce n’est pas le cas », a-t-elle déclaré.

Elle a également noté que Johnson ne répondrait pas aux questions sur la légitimité de l’élection. pas plus tard que la semaine dernière.

« Cela me fait froid dans le dos qu’il soit désormais troisième à la présidence », a-t-elle déclaré.

Les républicains ont voté à l’unanimité pour élire Johnson à la présidence après des semaines de luttes intestines et trois candidats échoués. Tous les démocrates présents ont voté pour le chef de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries.

Il s’agissait d’un revirement remarquable pour des législateurs comme le représentant Ken Buck (R-Colo.) qui avait déclaré qu’ils ne soutiendrait pas Le représentant Jim Jordan (R-Ohio) pour le poste parce qu’il était un négationniste des élections.

Plusieurs membres du Congrès ont déclaré qu’ils ne savaient presque rien de Johnson avant qu’il ne devienne le candidat.

Représentante Angie Craig (Démocrate-Minn.) dit sur MSNBC dimanche : “Nous avons tous dû rechercher Mike Johnson sur Google l’autre soir alors qu’il était nommé… et nous sommes membres du Congrès.”

“Plus nous en apprenons, plus je suis inquiet”, a déclaré Craig.

Un législateur non identifié a déclaré à Jacqueline Alemany du Washington Post la semaine dernière, les républicains « n’ont pas eu le temps d’examiner correctement » Johnson avant son élection.

Mais le co-animateur de « Morning Joe », Willie Geist, a déclaré jeudi que cette excuse « ne passe pas le test du rire ».

“Tout ce que vous avez à faire c’est Google [Johnson] de constater qu’il était l’un des architectes et les dirigeants des efforts, de la tentative en tout cas, pour renverser les élections de 2020 », Geist a dit.

