Le législateur de l’UE compare AstraZeneca à un «  vendeur de voitures d’occasion peu fiable  », car la faible confiance des Européens en matière de jab entrave l’adoption du vaccin

Les doses du vaccin Oxford-AstraZeneca Covid-19 ne sont pas utilisées dans toute l’UE alors que la confiance dans le vaccin est faible après que la société a été critiquée à plusieurs reprises par Bruxelles pour ne pas partager suffisamment de données et problèmes d’approvisionnement.

S’exprimant jeudi, la députée européenne Esther de Lange, vice-présidente du parti populaire européen, a réitéré le défi d’obtenir « données fiables » d’AstraZeneca.

AstraZeneca se comporte comme un vendeur de voitures d’occasion peu fiable. Obtenir des données fiables de cette entreprise reste un défi.

Une telle critique du coup par des personnalités publiques en Europe a été courante ces derniers mois. Le président français Emmanuel Macron a suggéré que le vaccin était «quasi-inefficace»,et il n’a pas été approuvé pour les plus de 65 ans, le groupe démographique le plus à risque, en France et en Allemagne malgré une recommandation de l’OMS (Organisation mondiale de la santé).

Aussi sur rt.com L’OMS appelle les développeurs de vaccins Covid-19 à partager des sites de fabrication pour une « augmentation massive » de la production de jab

Les rapports des médias n’ont pas renforcé la confiance dans les vaccins. Fin janvier, le journal économique allemand Handelsblatt a cité une source gouvernementale anonyme affirmant que le vaccin britannique était efficace à moins de 10% chez les plus de 65 ans.

S’adressant à RT, Emanuele Capobianco, directeur de la santé et des soins à la Croix-Rouge et au Croissant-Rouge, a déclaré que les relations publiques et la confiance dans les vaccins étaient de gros problèmes, ajoutant qu’attendre un meilleur vaccin était une mauvaise idée. Capobianco a exhorté les personnes qui ont la possibilité de se faire vacciner à le prendre, notant que tous les vaccins approuvés ont été soumis à des procédures d’essai rigoureuses.

L’un de ces points en Europe est la désinformation et la méfiance. Tout le monde devrait accepter ce vaccin tant qu’il est sûr et efficace. Il n’y a aucune raison de ne pas l’utiliser – les gens créent des problèmes pour eux-mêmes et pour le reste du monde.

Les commentaires de Capobianco interviennent au milieu de rapports selon lesquels les vaccins dans l’UE ne sont pas utilisés. Mercredi, Elke Breitenbach, la sénatrice des services sociaux de Berlin, a déclaré que les vaccins dans la capitale allemande allaient être gaspillés. «Dans la situation actuelle, il est inacceptable que les doses de vaccination traînent», Breitenbach a déclaré au groupe de médias Funke, ajoutant qu’elle voulait voir les coups utilisés pour vacciner 3000 sans-abri dans la ville.

Samedi, Menelaos Pangalos, vice-président exécutif d’AstraZeneca, a tweeté qu’en dénonçant le vaccin de l’entreprise, l’UE avait sacrifié des vies, citant un article du Telegraph. L’article lui-même cite des données de l’Institut Robert Koch qui montrent que sur 736 000 doses d’AstraZeneca livrées en Allemagne, seulement 64 869 ont été effectivement administrées. L’auteur a relevé des défis similaires en France, avec des agents de santé qui auraient refusé les créneaux de vaccination sur leur plateforme de réservation en ligne.

Lecture frustrante mais fait malheureusement de bons points. Espérons que les données de mise en œuvre du Royaume-Uni augmenteront bientôt la confiance dans ce qui, je l’espère, sera toujours un vaccin important accessible à l’échelle mondiale. En dénonçant le succès d’AZ, l’UE a sacrifié des vies https://t.co/yDtK814ztW – Menelas Pangalos (@MenePangalos) 20 février 2021

Pangalos a déclaré qu’il espérait que les données du déploiement au Royaume-Uni amélioreront la confiance dans le jab.

Le problème de l’offre est également un problème. Lorenzo Wittum, PDG et président d’AstraZeneca en Italie, a déclaré jeudi que la société n’aurait pas de déficit d’approvisionnement en vaccins au deuxième trimestre. Mais les chiffres montrent que la société ne parviendra toujours pas à atteindre son objectif contractuel de 300 millions de doses d’ici juin. Wittum affirme que la société livrera 180 millions de jabs au deuxième trimestre.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!