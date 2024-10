Le législateur de Lexington va déposer un projet de loi autorisant les alarmes de panique dans les écoles du Kentucky

Un législateur de Lexington a annoncé vendredi qu’il prévoyait de déposer un projet de loi appelant à l’installation d’alarmes de panique silencieuses liées à la police dans les écoles du Kentucky.

Le représentant de l’État Chad Aull a déclaré dans un communiqué de presse qu’il déposerait un projet de loi, que d’autres États ont appelé « la loi d’Alyssa », lorsque l’Assemblée générale de 2025 se réunira en janvier.

La loi Alyssa’a est une législation modèle que d’autres États ont utilisée pour aider les enseignants à informer plus rapidement les forces de l’ordre lors de situations dangereuses, indique le communiqué de presse.

La loi porte le nom d’Alyssa Alhadeff, originaire du New Jersey, qui faisait partie des 17 personnes tuées lors de la fusillade dans un lycée de Parkland, en Floride, en février 2018. Le New Jersey ainsi que la Floride, le Tennessee, l’Oklahoma, le Texas, l’Utah et New York, et d’autres États ont adopté des lois similaires.

« Notre première priorité, bien sûr, est d’empêcher que des problèmes de sécurité potentiels ne se produisent, mais lorsque nous avons un intrus armé ou une bagarre entre étudiants, les secondes comptent », a déclaré Aull. « Les écoles de tout le pays utilisent une technologie comme celle-ci pour que les enseignants et leurs collègues aient la possibilité de sensibiliser immédiatement les administrateurs et, si nécessaire, les premiers intervenants à un problème de sécurité. Ma législation coûterait peu, mais la tranquillité d’esprit supplémentaire en vaudrait chaque centime. »

Aull a déclaré que les écoles d’autres États, ainsi que du comté de Meade au Kentucky, utilisent déjà la technologie portable pour informer rapidement les forces de l’ordre et les administrateurs scolaires.

« La loi d’Alyssa est tout simplement logique, et je veux m’assurer que davantage de districts du Kentucky aient accès à cet équipement de sauvetage et à l’argent dont ils ont besoin pour se le permettre », a déclaré Aull. « En tant que père de deux enfants d’âge scolaire, je me sentirais mieux en sachant que leurs écoles disposent d’un système de notification opérationnel, et en tant que législateur, je vais faire tout ce que je peux pour en faire une réalité à l’échelle de l’État. »

WDRB a rapporté plus tôt cette année que les enseignants et le personnel du comté de Meade portaient un badge indéfinissable comportant un bouton et leur carte d’identité de district.

« Nous venons de donner à 600 coéquipiers les moyens de réagir aux situations quotidiennes et aux pires scénarios », a déclaré Mark Martin, surintendant des écoles du comté de Meade, au WDRB.

Le WDRB a signalé trois clics si le bouton déclenche une alerte du personnel. Cela signale une situation urgente qui nécessite de l’aide, comme une urgence médicale, une bagarre ou une blessure. Ce type d’alerte enverrait une notification au personnel nécessaire tel que les administrateurs, les agents des ressources scolaires ou une infirmière.

Huit clics ou plus déclenchent un verrouillage d’urgence à l’échelle du campus et sont utilisés dans des événements tels qu’un jeu de tir actif.