Le législateur de l’État d’Oklahoma, Justin Humphrey, défend le projet de loi qualifiant de terroristes les membres de gangs « hispaniques », mais accepte de le modifier

Un législateur de l’État de l’Oklahoma a déclaré qu’il allait désormais modifier le libellé d’un projet de loi qu’il a proposé et qui désigne toute personne « d’origine hispanique » qui est « membre d’un gang criminel de rue » et reconnue coupable d’un « délit lié à un gang » comme terroriste.

Plus tôt ce mois-ci, le représentant de l’État de l’Oklahoma, Justin Humphrey, un républicain, a présenté HB 3133, qui déclare : « Toute personne qui : 1. est d’origine hispanique vivant dans l’État de l’Oklahoma ; 2. Est membre d’un gang criminel de rue… et 3. A été reconnu coupable d’une infraction liée à un gang… sera considéré comme ayant commis un acte de terrorisme.

Le projet de loi a suscité des réactions négatives, certains critiques le qualifiant de raciste.

“Je n’essaie d’offenser aucune race”, a déclaré Humphrey à CNN. «Je soutiens le peuple hispanique. Je suis prêt à changer cela pour améliorer la langue – je suis très heureux de le faire.

« Je veux m’assurer que les gens comprennent que je ne crois pas que j’avais tort. Je peux absolument respecter cela et dire : « Vous savez quoi, je crois que j’ai raison », mais je peux respecter votre opinion et si je vous ai offensé, je suis désolé. Je ne voulais pas vous offenser”, a-t-il ajouté.

Humphrey a déclaré qu’il avait rédigé la loi pour cibler toute personne engagée dans des activités criminelles liées aux gangs, principalement celles commises par les cartels de la drogue mexicains.

Il a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de cibler les personnes d’origine hispanique et a rejeté les allégations selon lesquelles il était raciste.

“Le monde entier peut me traiter de raciste, cela ne me dérange pas parce que je sais que je ne suis pas raciste et que quiconque autour de moi le sait aussi”, a-t-il déclaré. “Peu importe votre race, si vous ne vous engagez pas dans ces activités, alors ce projet de loi ne s’applique pas à vous.”

Humphrey a déclaré avoir discuté avec des experts en stupéfiants, notamment le Bureau des stupéfiants et des drogues dangereuses de l’Oklahoma, qui lui ont conseillé d’élargir le libellé du projet de loi pour « inclure tous les acteurs ».

Il a déclaré que la prochaine itération du projet de loi supprimerait le terme « hispanique » et serait introduite lorsque la législature de l’Oklahoma reviendrait pour une nouvelle session le 5 février.

Le représentant de l’État de l’Oklahoma, Arturo Alonso-Sandoval, un démocrate, a déclaré qu’il estimait que la décision de Humphrey de changer le libellé du projet de loi était trop peu et trop tard.

“Il pourrait échanger le terme ‘Hispanique’ avec autre chose, mais il a déjà dit la partie calme à voix haute”, a déclaré Alonso-Sandoval.

« Confondre les Hispaniques avec les terroristes est un véritable discours alarmiste. Je ne vois pas ce projet de loi mener à quelque chose, mais il ajoute aux stéréotypes négatifs et faux qui sont souvent décrits par des individus qui tentent simplement de faire de quelqu’un un ennemi.

Le projet de loi a également été critiqué par la sénatrice républicaine de l’Oklahoma, Jessica Garvin, la première femme hispanique élue à la législature de l’État. Garvin a déclaré à CNN qu’elle appréciait l’engagement de Humphrey à changer le langage du projet de loi, mais cela ne suffit pas.

“Cela n’excuse pas le libellé initial du projet de loi qui a été déposé et ce que je pensais être des remarques désobligeantes à l’égard des Hispaniques de l’Oklahoma dans notre État, moi y compris”, a-t-elle déclaré. “Je suis consterné par ce projet de loi, car il présente notre État sous un jour qui ne représente pas la position du Parti républicain ou de la grande majorité des élus”, a ajouté Garvin.