Le législateur de l’État bat le sénateur sortant dans une course de Virginie centrée sur le droit à l’avortement

L’ancien législateur de l’État Lashrecse Aird a battu mardi le sénateur démocrate «pro-vie» sortant et autoproclamé Joe Morrissey lors d’un concours de nomination aux élections primaires étroitement surveillé en Virginie, centré sur le droit à l’avortement.

Aird, un ancien membre de la Chambre des délégués de l’État, a mené une campagne fortement axée sur la position de Morrissey sur l’avortement. Législateur vétéran et l’une des personnalités les plus controversées de la politique de Virginie, Morrissey a exprimé sa volonté de voter avec les républicains pour imposer des limites plus strictes à l’avortement en Virginie demandées par le gouverneur républicain Glenn Youngkin.

Morrissey n’était que l’un des nombreux titulaires confrontés à des défis fougueux mardi dans une saison électorale qui a été bouleversée par des cartes politiques redessinées que les candidats aux législatives se présentent pour la première fois cette année.

Dans un concours républicain controversé pour un siège au sud-ouest de la Virginia House, la recrue Del. Wren Williams a battu son compatriote Del. Marie March. Dans le nord de la Virginie, l’ancien officier de la CIA Russet Perry a obtenu la nomination démocrate à un siège au Sénat qui devrait être un champ de bataille clé lors des élections générales. De nombreuses autres courses clés n’avaient pas encore été appelées.

Aird a remporté sa course avec l’aide d’un nombre inhabituel de législateurs et de membres de la délégation du Congrès de l’État qui l’ont approuvée. Elle a également dépensé beaucoup plus que Morrissey, qui a dirigé une opération décousue sans directeur de campagne officiel.

Jusqu’à cette course, Morrissey avait maintes et maintes fois surmonté des controverses personnelles pour remporter des élections. Alors qu’il faisait campagne cette année, il a fait face à des allégations de mauvais traitements et de violences physiques de la part de son ex-épouse, plus jeune de plusieurs décennies, qu’il a vigoureusement nié.

Malgré ces vents contraires, de nombreux observateurs n’étaient pas disposés à le compter en raison de sa réputation établie de longue date en tant que militant de base efficace qui s’occupe des problèmes de pain et de beurre pour les électeurs. Morrissey a concédé à Aird.

Aird, qui travaille dans l’administration de l’enseignement supérieur, se dirigera vers la saison des élections générales en tant que grand favori du district bleu au sud et à l’est de Richmond.

La primaire de mardi comportait 22 courses disputées pour le Sénat de l’État et 25 courses disputées pour la Chambre des délégués, bien que dans l’une de ces courses à la Chambre, un candidat au GOP ait abandonné à la dernière minute. Certaines nominations du GOP ont déjà été réglées par le biais de concours organisés par des partis.

Cette année marque le premier cycle au cours duquel des candidats aux législatives se présentent dans des circonscriptions créées lors du processus de redécoupage qui s’est terminé fin 2021. Les nouvelles cartes ont été dessinées par des experts extérieurs sans tenir compte de la protection en place. Cela a contribué à une vague de départs à la retraite de nombreux législateurs vétérans de l’Assemblée générale et a diminué l’avantage de la reconnaissance des noms pour les titulaires, dont certains se présentent dans des districts presque entièrement nouveaux.

Au total, cela devrait entraîner un roulement important à l’Assemblée législative en janvier.

« Il est temps d’avoir du sang neuf », a déclaré Gail Coleman, 62 ans, qui a voté dans la banlieue de Richmond pour Aird.

La Virginie, où l’Assemblée générale est actuellement politiquement divisée, est l’un des rares États à tenir ses élections législatives les années impaires. Avec son calendrier inhabituel et son statut d’État quasi-swing, les résultats de l’État sont souvent surveillés de près pour des indices de sentiment des électeurs à l’approche du cycle de mi-mandat ou présidentiel de l’année suivante.

Des courses clés se déroulaient dans tout l’État. À Hampton Roads, deux législateurs vétérans – les sénateurs Lionell Spruill et Louise Lucas – s’affrontent dans l’un des seuls affrontements de l’année opposant les titulaires de la même chambre. La course à l’investiture dans un siège fortement démocrate à Chesapeake a été marquée par des attaques personnelles lancées sur les réseaux sociaux et dans des publicités télévisées.

Un groupe de primaires dans le nord de la Virginie présente des titulaires face à des challengers progressistes. Les sens. George Barker, Jeremy McPike, Dave Marsden et Chap Petersen sont tous considérés comme ayant un certain degré de vulnérabilité.

Dans un siège ancré à Charlottesville, le sénateur Creigh Deeds fait face à un défi fougueux de Sally Hudson, membre de la Chambre des délégués depuis 2020.

Parmi les républicains, la seule titulaire du Sénat face à des challengers mardi était Amanda Chase, une incendiaire de droite qui ne caucus plus avec son parti. Elle se présente contre Tina Ramirez, une dirigeante à but non lucratif et défenseure de la liberté religieuse, et Glen Sturtevant, avocat et ancien membre du Sénat, pour la nomination dans un siège de la banlieue rouge de Richmond.

Peu d’observateurs voient clairement un seul favori dans le district 1 du Sénat, un siège rouge basé dans la vallée de Shenandoah avec un concours à huit. Et deux courses, une dans un district de l’est de la Virginie et une autre pour un siège dans la région de Fredericksburg, mettront à l’épreuve la puissance de l’approbation du gouverneur Glenn Youngkin. Youngkin, qui n’a pataugé que dans une poignée de combats d’investiture contestés, a soutenu les législatrices des deux districts, qui penchent en rouge mais pourraient être compétitives à l’automne.

