Le législateur de la « Squad » explique une manière « créative » de payer 14 000 milliards de dollars de réparations : « Obligation morale et légale »

Un législateur new-yorkais souhaite que le gouvernement fédéral propose une mesure de réparation de 14 000 milliards de dollars.

La mesure est vantée par le représentant Jamaal Bowman, DN.Y., membre de « Squad », qui souhaite que le gouvernement fédéral soit tenu responsable de l’esclavage et de ses conséquences, selon le Journal News.

Bowman a cité la réponse du gouvernement fédéral à la pandémie de COVID-19 et la « course à l’espace » comme exemples qui rendraient la mesure réalisable.

“Lorsque la COVID nous a détruit, nous avons investi dans le peuple américain de manière à maintenir l’économie à flot”, a déclaré Bowman. “Le gouvernement peut investir de la même manière dans les réparations sans augmenter les impôts de qui que ce soit.”

“D’où vient l’argent ?” » dit Bowman. “Nous l’avons dépensé pour exister.”

Bowman fait partie neuf sponsors du HR 414qui cherche à établir que les États-Unis ont « l’obligation morale et légale d’accorder des réparations pour l’esclavage des Africains et les dommages durables qu’il a causés à la vie de millions de Noirs aux États-Unis ».

La mesure, introduite en 2023, inciterait le gouvernement fédéral à dépenser 14 000 milliards de dollars pour un programme de réparations qui soutiendrait les descendants des Noirs réduits en esclavage et des personnes d’ascendance africaine. Les Noirs représentent 12 % de la population américaine, selon les chiffres du recensement.

Il semblerait que ce projet de loi survienne trois décennies après un autre projet de loi visant à réunir une commission fédérale chargée d’étudier les réparations. La mesure visant à créer une commission fédérale sur l’impact des réparations a été réintroduite cette année et Bowman en est l’un des sponsors.

La mesure pourrait répondre aux préoccupations concernant les disparités raciales perçues en matière de logement, d’incarcération de masse et de résultats scolaires et, comme l’indique le projet de loi, « éliminer l’écart de richesse raciale qui existe actuellement entre les Américains noirs et blancs ».

Bowman a ajouté que “les incarcérés devraient pouvoir voter”.

“Et je pense vraiment que lorsqu’ils sortent, ils devraient automatiquement avoir le droit de vote.”

“Pour mettre le prix en perspective, le gouvernement fédéral a dépensé environ 7 000 milliards de dollars en 2020, soit environ 28 % des 25 000 milliards de dollars de l’économie nationale”, a rapporté le Journal News.

Bowman estime que les 14 000 milliards de dollars pourraient être répartis sur plusieurs décennies.

“Qui a dit que les 14 000 milliards de dollars devaient être payés d’un seul coup”, a déclaré Bowman.

“Il pourrait être possible que cet argent soit payé sur 5, 10 ou 20 ans. Vous pourriez prendre ces 333 000 $ et les diviser en chèques mensuels sur une période de temps X. Il existe des moyens créatifs de faire ce qu’il faut et de faire ce qui est nécessaire. être fait.”

Le projet de loi cite les estimations des chercheurs selon lesquelles les États-Unis ont bénéficié de plus de 222 000 milliards d’heures de travail forcé entre 1619 et la fin de l’esclavage en 1865, « ce qui serait évalué à 97 000 000 000 000 de dollars aujourd’hui ».

“Il y a eu 246 années de travail libre qui ont produit des milliards ou des centaines de milliards de dollars pour l’économie américaine”, a déclaré Bowman. “L’économie n’existerait pas comme elle existe aujourd’hui si l’esclavage ne l’avait pas construite.”

Le projet de loi n’a aucun parrain au Sénat.

Le bureau de Bowman n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Il s’agit de la dernière tentative en date de pousser les réparations au niveau fédéral. Des efforts similaires sont en cours à travers le pays dans les États bleus, notamment à San Francisco, en Californie.

New York en décembre, une commission a été créée pour explorer les meilleures méthodes permettant d’accorder des réparations aux descendants d’esclaves.