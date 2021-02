Un législateur démocrate de Chicago fait pression pour interdire la vente de tous les jeux vidéo violents, affirmant que la série graphique « Grand Theft Auto » – qui a fait ses débuts il y a plus de 20 ans – est à blâmer pour une vague de détournements de voiture dans la ville.

Le législateur de l’État Marcus Evans Jr. a présenté lundi un amendement qui « Interdire la vente de tous les jeux vidéo violents, » y compris ceux qui représentent «Vol de véhicule à moteur avec un conducteur ou un passager présent à l’intérieur du véhicule lorsque le vol commence.» Il a désigné GTA par son nom lors d’une conférence de presse lundi:

« Grand Theft Auto » et d’autres jeux vidéo violents entrent dans l’esprit de nos jeunes et perpétuent la normalité du carjacking

L’idée de l’amendement est venue le mois dernier après qu’Evans ait rencontré le militant communautaire et philanthrope de Chicago Early Walker, qui soutient également que des jeux comme GTA corrompent les jeunes esprits et contribuent à l’engouement pour le détournement de voitures, citant sa propre « recherche ».

«Le représentant Evans et moi avons effectué des recherches et conclu que ces très jeunes contrevenants de détournement de voiture sont fortement influencés par le jeu vidéo Grand Theft Auto», Dit Walker. Bien qu’il n’ait pas décrit ce que lui et Evans ont trouvé dans leurs recherches, ni pourquoi une série qui a frappé les étagères en 1997 n’aurait qu’un tel effet maintenant, il a ajouté « Je crois sincèrement qu’il existe un soutien bipartite pour interdire la vente de ce jeu dans l’Illinois. »

L’amendement modifiera une loi de 2012 qui restreignait la vente et la location de jeux violents aux mineurs – parmi eux GTA – en augmentant la portée pour interdire toutes les ventes de ces jeux, affirmant qu’ils encouragent les joueurs «Pour perpétuer la violence interhumaine.»

La croisade d’Evans et Walker contre le jeu n’a rien de nouveau. Pratiquement toutes les offres de GTA depuis la création de la série à la fin des années 1990 ont été critiquées pour leurs représentations de la violence, ce qui a incité certains pays à interdire ou à restreindre d’une manière ou d’une autre, notamment l’Allemagne, l’Australie, la Thaïlande, le Brésil et le Japon, tandis que 50 les nations ont interdit une mise à jour du dernier opus de la série en raison de son jeu en jeu.

Aux États-Unis, la série a également suscité la controverse et un certain nombre de poursuites. Jusqu’à ce qu’il soit radié en 2008 pour fausses déclarations et autres fautes, l’avocat de Floride Jack Thompson a mené une poignée de poursuites contre les développeurs du jeu au début des années 2000, affirmant que le jeu avait inspiré des fusillades et des meurtres. Tous ont été rejetés, les juges rejetant les arguments de Thompson à chaque tentative.

L’effort renouvelé pour mettre sur liste noire le jeu populaire a alimenté les moqueries en ligne, y compris de la part du juriste de l’Université George Washington, Jonathan Turley, qui a fait valoir que l’élimination de GTA «Aura à peu près autant d’impact sur le détournement de voitures que l’élimination de Call of Duty réduira les guerres mondiales ou l’interdiction de Minecraft diminuera les« foules »qui détruisent les structures.»

L’élimination de GTA aura à peu près autant d’impact sur le détournement de voiture que l’élimination de Call of Duty réduira les guerres mondiales ou l’interdiction de Minecraft réduira les «foules» qui détruisent les structures. https://t.co/49TRrMcb12 – Jonathan Turley (@JonathanTurley) 23 février 2021

Bro, je suis mort de rire en lisant ceci. C’est totalement la faute de GTA, un jeu qui est devenu extrêmement populaire il y a près de 20 ans, est absolument responsable de la hausse des vérins de voiture cette année. https://t.co/K863Ctr8qT – Nick (@GhillieYT) 23 février 2021

Interdire le MMA. Il apprend aux enfants à se battre. Interdire les lits. Ils apprennent aux enfants à traîner. Interdire les politiciens. Ils apprennent aux enfants à mentir. – Ric Ghastly (@RicGhastly) 23 février 2021

