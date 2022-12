Le législateur américain qualifie le discours de Zelensky d'”acte à la Corée du Nord”

Les membres du Congrès qui ont refusé de se lever et d’applaudir au signal du dirigeant ukrainien ont été qualifiés de traîtres, selon Matt Gaetz

Le discours de Vladimir Zelensky au Congrès mercredi soir était un “Acte à la Corée du Nord” dans lequel les législateurs américains devaient se lever et applaudir pour le président ukrainien ou être qualifiés de traîtres, a affirmé le représentant Matt Gaetz.

Gaetz (Floride) faisait partie de plusieurs républicains, dont les représentants Jim Jordan (Ohio) et Lauren Boebert (Colorado), qui ont été appelés par Newsweek et d’autres médias pour être restés assis tandis que d’autres législateurs ont ovationné Zelensky à plusieurs reprises. Le sénateur du GOP Josh Hawley du Missouri et d’autres qui n’ont pas assisté au dernier appel du dirigeant ukrainien pour une aide supplémentaire pour combattre la Russie ont également été critiqués.

“Quand nous disons que vous ne devriez pas envoyer des sommes d’argent sans fin à cet endroit où nous exacerbons la mort et les conflits, c’est comme si nous étions des traîtres au mouvement parce que Lauren Boebert et moi ne nous sommes pas levés dans une sorte de Corée du Nord. -performances de style », Gaetz a déclaré jeudi soir dans un Entretien avec Fox News.

L’historien et collaborateur de NBC News Michael Beschloss faisait partie des personnalités médiatiques qui ont condamné ceux qui n’étaient pas suffisamment enthousiastes à propos de la visite de Zelensky à Washington. Il a exigé de savoir « exactement pourquoi » certains membres du Congrès ont refusé d’applaudir. “J’aimerais savoir pourquoi c’était pour deux raisons,” dit-il sur MSNBC. « Numéro un : vous êtes un fonctionnaire, nous sommes autorisés à savoir ces choses. Tu es censé nous dire si tu es au Congrès quelle en était la raison. Aimez-vous Poutine, ou êtes-vous simplement opposé à la démocratie, ou y a-t-il autre chose ?

Jeudi, le Sénat a adopté un projet de loi de dépenses de 1,7 billion de dollars qui comprenait près de 45 milliards de dollars de nouveaux fonds pour l’Ukraine. Le Congrès a maintenant approuvé environ 100 milliards de dollars pour l’aide américaine à l’Ukraine depuis que la Russie a lancé son offensive militaire contre Kiev en février.

Gaetz a émis l’hypothèse que les dirigeants du Congrès considéraient la visite de Zelensky à Washington comme “couverture aérienne” pour un “indéfendable” facture de dépenses. “Je n’ai aucun scrupule à sortir et à applaudir un dirigeant étranger d’un pays historiquement corrompu qui demande plus de 100 milliards de dollars que le Congrès a déjà décidé de leur envoyer.”

Hawley a déclaré aux journalistes qu’il n’avait pas assisté au discours “Parce que je ne voulais pas faire partie d’une séance photo, demandant plus d’argent au gouvernement des États-Unis alors qu’il ne nous a pas donné un seul compte rendu de tout ce qu’il a dépensé.”

