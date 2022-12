Le législateur américain présente un projet de loi pour gérer les stablecoins de paiement

Un sénateur américain a présenté un projet de loi visant à “établir le principal cadre restrictif fédéral pour les pièces stables de paiement”. Le législateur a expliqué: “Ce projet de loi garantira également que la Fed, qui a fait preuve d’un scepticisme vital à l’égard des pièces stables, ne sera pas en mesure d’empêcher cette activité.”

Stablecoin TRUST Loi de 2022

Le sénateur américain Pat Toomey (R-PA), membre de premier plan du Comité sénatorial des banques, du logement et des affaires concrètes, a présenté le «Stablecoin Transparency of Reserves and Uniform Safe Transactions Act of 2022» le mercredi. Le projet de loi est également appelé «Stablecoin TRUST Act of 2022».

Selon le législateur, la législation “établirait le principal cadre restrictif fédéral pour les pièces stables de paiement et guiderait le Congrès vers une voie de réglementation intelligente des crypto-monnaies”. le sénateur Toomey a déclaré :

J’espère que ce cadre jette les bases pour que mes collègues adoptent une législation l’année prochaine protégeant les fonds des clients sans entraver l’innovation… Ce projet de loi garantira également que la Réserve fédérale, qui a fait preuve d’un scepticisme vital à l’égard des pièces stables, ne sera pas en mesure d’empêcher cette activité.

“Les Stablecoins sont un développement technologique passionnant qui pourrait retravailler l’argent et les paiements. En numérisant le billet vert américain et en le rendant accessible sur une base mondiale, instantanée et presque gratuite, les pièces stables peuvent être largement utilisées dans l’économie physique de différentes manières », a noté Toomey. Le législateur de Pennsylvanie va se retirer du Sénat à la fin de son mandat en janvier de l’année prochaine.

Le projet de loi “encourage la concurrence en autorisant de nombreux types d’entités réglementées à émettre des pièces stables de paiement”, a souligné le Comité sénatorial des affaires bancaires, du logement et des affaires concrètes, ajoutant qu’il “renforce la stabilité monétaire en exigeant que chacune des pièces stables de paiement soit absolument soutenue par un niveau élevé”. -des actifs rapides de qualité. de plus, le projet de loi “établit la transparence en soumettant tous les émetteurs de pièces stables de paiement à des exigences et des attestations normalisées d’acte de parole par des sociétés comptables enregistrées”, a précisé le comité sénatorial.

Toomey a publié une ébauche de cette loi Stablecoin TRUST en avril, la qualifiant de « premier projet de loi du Sénat visant à établir un cadre réglementaire complet pour les pièces stables de paiement ».

Le sénateur de Pennsylvanie est pro-crypto. La semaine dernière, il a déclaré que la crypto-monnaie ne pouvait pas être arrêtée et que l’effondrement de crypto Exchange FTX n’était pas un acte d’accusation contre la crypto-monnaie. En février, le législateur a déclaré que les actifs cryptographiques étaient là pour rester et qu’un portefeuille parfaitement diversifié devrait en avoir.

Le post Le législateur américain présente un projet de loi pour gérer les Stablecoins de paiement est apparu pour la première fois sur BTC Wires.