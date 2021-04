Un législateur de l’Arizona a officiellement annoncé qu’elle avait contracté Covid-19 après avoir été complètement vaccinée. Dans un communiqué, elle a averti qu’en dépit de toutes les précautions prises, personne ne devrait baisser la garde.

Alma Hernandez a déclaré qu’elle avait pris les deux doses du vaccin Pfizer / BioNTech il y a 11 semaines. Même alors, elle a continué à prendre toutes les précautions, à porter un masque, à se laver les mains et à pratiquer la distanciation sociale. « Pourtant, malgré ces mesures et étant vacciné, je suis descendu avec le Covid», A tweeté le législateur de Phoenix, en Arizona.

De nombreuses questions arrivent et y répondent ici pour que tout le monde puisse les voir. Oui, j’étais complètement vacciné et je le suis depuis plus de 11 semaines. Ce n’est pas parce que vous êtes vacciné que vous êtes en clair. Je ne me sens pas bien. De la fièvre, une horrible migraine et je ne peux ni goûter ni sentir. – (((Rép.Alma Hernandez MPH))) 🧼🤚🏽 (@almaforarizona) 29 avril 2021

Hernandez a partagé qu’elle a été testée positive pour Covid-19 et que ses symptômes incluent la fièvre, « horrible migraine»Et la perte de l’odorat et du goût. « Ce n’est pas parce que vous êtes vacciné que vous êtes en clair», A-t-elle dit, avertissant que«malgré une large disponibilité de vaccins», La pandémie est toujours là.

Plus tôt cette semaine, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont publié de nouvelles directives à l’intention des citoyens américains, suggérant que les personnes vaccinées n’ont pas besoin de porter un masque dans la rue et peuvent assister à de petits rassemblements en plein air sans que leur visage ne soit couvert. , ainsi que dîner dans des restaurants en plein air avec des amis de plusieurs ménages.





Réagir à la déclaration du législateur, d’autres utilisateurs de médias sociaux mentionné qu’ils ont également contracté Covid-19 semaines après la vaccination. Cependant, ils ont déclaré avoir éprouvé des symptômes plus légers grâce aux vaccins précédents et avoir évité l’hospitalisation.

Des cas très médiatisés de diagnostic du nouveau coronavirus même après la vaccination ont déjà été signalés. L’ancien président péruvien Martin Vizcarra et son épouse se sont enrôlés de manière controversée dans un essai clinique du vaccin chinois Sinopharm, et tous deux ont été testés positifs pour Covid-19 semaines après. Le dirigeant argentin Alberto Fernandez a également été infecté malgré la vaccination avec le Spoutnik V. Les chercheurs ont déclaré que si les vaccins ne garantissent pas une protection à 100% contre le virus, ils peuvent atténuer les symptômes et accélérer la guérison.

