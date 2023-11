Le léger stress des pères façonne un avenir meilleur pour les enfants

Résumé: Une nouvelle étude révèle le rôle complexe de la santé mentale des pères dans l’avenir de leurs enfants. De légers symptômes anxieux ou dépressifs chez les pères sont en corrélation avec moins de problèmes de comportement et des scores de QI plus élevés chez les jeunes enfants, juxtaposant l’impact de la santé mentale maternelle.

Cette recherche souligne les influences nuancées des deux parents sur le développement de l’enfant et ouvre de nouvelles discussions sur l’harmonisation et le soutien parental lors des transitions clés de la vie.

Faits marquants:

Une légère anxiété ou dépression paternelle était associée à des résultats cognitifs et comportementaux positifs chez les enfants âgés de 6 à 8 ans. L’étude contraste avec les résultats précédents en montrant que les légers problèmes de santé mentale des pères ne peuvent pas entraver, et peuvent même favoriser, le développement de l’enfant. L’harmonisation parentale est soulignée comme un facteur potentiel dans ces résultats, mettant l’accent sur les réponses adaptatives des pères aux besoins de leurs enfants.

Source: université McGill

De nombreux parents éprouvent du stress, de l’anxiété et des symptômes dépressifs tout au long de leur vie, en particulier pendant les périodes de transition, comme la grossesse et l’entrée des enfants à l’école. Les études ont généralement montré que des niveaux élevés d’anxiété et de dépression chez les parents sont liés à de moins bons résultats comportementaux et cognitifs chez les enfants.

Une équipe de chercheurs dirigée par Tina Montreuil, professeure agrégée au Département de psychopédagogie et de counseling de McGill et scientifique au programme de santé de l’enfant et de développement humain à l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM), a constaté que des taux légèrement plus élevés , mais de légers symptômes anxieux ou dépressifs chez les pères étaient associés à moins de difficultés comportementales au cours des premières années de l’école primaire et à de meilleurs résultats à un test de QI standardisé chez leurs enfants.

Plus précisément, les chercheurs ont découvert que des niveaux légèrement plus élevés de symptômes dépressifs rapportés par les pères lorsque leur partenaire était enceinte étaient associés à moins de difficultés comportementales et émotionnelles chez leur enfant entre six et huit ans. Crédit : Actualités des neurosciences

Leurs conclusions sont publiées dans Frontières de la psychologie.

« Notre étude montre que le bien-être des mères et des pères est important pour favoriser le développement cognitif et comportemental de leurs enfants, et qu’ils sont potentiellement complémentaires », explique le Pr Montreuil.

Relier la santé mentale des pères au développement des enfants

Bien que le rôle du stress, de l’anxiété et de la dépression des mères sur le développement comportemental et cognitif des enfants soit bien établi, on en sait moins sur le lien entre la santé mentale des pères et le développement des enfants.

L’équipe de chercheurs a examiné si l’anxiété paternelle et les symptômes dépressifs, mesurés pendant la grossesse de leur partenaire, puis six à huit ans plus tard, étaient associés à la fonction cognitive et au comportement des enfants.

Ils ont étudié cette association dans un échantillon communautaire, où les niveaux parentaux de symptômes anxieux et dépressifs autodéclarés étaient variables et généralement moins graves que parmi une population cliniquement diagnostiquée.

Les premières évaluations, réalisées pendant la grossesse et pendant la petite enfance, incluaient la santé mentale des parents et des mesures psychosociales, telles que le niveau d’éducation le plus élevé des parents, la satisfaction relationnelle et les perceptions parentales.

L’enquête de l’étude auxiliaire a été menée à l’âge critique de six à huit ans, lorsque les enfants sont dans les premières années de l’école primaire et sont censés faire un usage accru de leurs compétences comportementales et cognitives.

“Nos résultats montrent que les symptômes d’anxiété et/ou de dépression signalés par les pères n’étaient pas associés à de pires résultats comportementaux et cognitifs chez leurs enfants, comme cela avait été constaté dans d’autres études”, explique Sherri Lee Jones, première auteure de l’étude et associée de recherche à Centre de recherche Douglas qui était boursier postdoctoral et associé de recherche à l’IR-CUSM pendant l’étude.

Plus précisément, les chercheurs ont découvert que des niveaux légèrement plus élevés de symptômes dépressifs rapportés par les pères lorsque leur partenaire était enceinte étaient associés à moins de difficultés comportementales et émotionnelles chez leur enfant entre six et huit ans.

Cela incluait que les enfants soient capables de rester assis pendant de longues périodes, qu’ils perdent rarement leur sang-froid et qu’ils aient une bonne capacité d’attention, comme l’ont rapporté les parents dans les questionnaires. En revanche, des symptômes plus élevés d’anxiété et de dépression chez les mères étaient associés à de moins bons résultats comportementaux pendant l’enfance, tant à la naissance qu’au milieu de l’enfance.

Lors de l’évaluation de l’enfance, des symptômes anxieux et dépressifs paternels légèrement plus élevés mais néanmoins légers étaient tous deux associés à des scores légèrement plus élevés de fonctions cognitives chez les enfants de 6 à 8 ans. Cela contrastait également avec les tendances observées chez les mères.

Comprendre l’influence parentale

Les chercheurs soulignent que leurs résultats ne sont peut-être pas généralisables aux parents qui connaissent des niveaux cliniques de dépression et d’anxiété, et qu’aucun des facteurs qu’ils ont examinés ne pourrait expliquer les associations entre les symptômes de santé mentale du père et les résultats de l’enfant.

« D’autres études sont nécessaires pour comprendre les rôles respectifs et la contribution combinée des parents dans le développement de l’enfant », explique le professeur Montreuil.

« Nos résultats, comme d’autres, soulignent l’importance d’encadrer les personnes en transition vers la parentalité. Ils soulignent également l’importance de l’harmonisation parentale. Ce terme fait référence à la capacité du parent à répondre de manière adaptative aux signaux de son enfant, en ajustant attentivement sa réponse aux besoins de l’enfant, dans une situation donnée.

“Étant donné qu’une plus grande harmonisation parentale est associée aux compétences cognitives et sociales de l’enfant, une explication potentielle est que les pères de notre échantillon d’étude pourraient avoir montré une plus grande harmonisation avec leur enfant pour “compenser” les facteurs de risque environnementaux, tels que les symptômes maternels dépressifs ou anxieux. ou d’autres prédicteurs connus », ajoute le Pr Montreuil.

“Associations longitudinales entre la santé mentale du père et le comportement et la cognition de l’enfant au milieu de l’enfance» de Tina Montreuil et al. Frontières de la psychologie

Associations longitudinales entre la santé mentale du père et le comportement et la cognition de l’enfant au milieu de l’enfance

Introduction: La santé mentale du père a été associée à des conséquences néfastes sur le développement psychosocial de la progéniture, et des facteurs environnementaux familiaux peuvent expliquer en partie ces associations. Pour clarifier cela, nous avons besoin d’études prospectives approfondies, en particulier au cours de l’enfance intermédiaire, lorsque l’enfant entre à l’école et est censé utiliser ses compétences comportementales et cognitives dans le cadre de ses interactions et de son apprentissage.

Méthode: En utilisant les données d’un sous-échantillon de l’étude prospective de cohorte de naissance 3D composée de triades mère-père-enfant, et un suivi des parents et des enfants âgés de 6 à 8 ans (n = 61 ; 36 garçons, 25 filles), nous avons examiné si les symptômes anxieux et dépressifs paternels mesurés pendant la période de grossesse (c’est-à-dire avant la naissance) ou simultanément lorsque l’enfant était évalué entre 6 et 8 ans étaient associés à la cognition/au comportement des enfants.

Résultats: Contrairement à nos hypothèses, nous avons constaté que des symptômes dépressifs paternels prénatals plus importants prédisaient moins de difficultés comportementales chez l’enfant ; et que des symptômes concomitants de dépression ou d’anxiété paternels plus importants chez l’enfant étaient associés à un QI global plus élevé de l’enfant, en tenant compte de l’évaluation équivalente de la santé mentale de la mère et de l’éducation des parents. La perception du père comme parent n’a pas médié ces associations, et elles n’ont pas non plus été modérées par la santé mentale de la mère lors de l’évaluation simultanée, ou par les évaluations paternelles de la qualité de la relation conjugale.

Discussion: Ces résultats suggèrent que des symptômes plus élevés de santé mentale paternelle sont associés à moins de difficultés comportementales chez l’enfant et à des performances cognitives plus élevées au milieu de l’enfance. Les implications cliniques potentielles et les orientations futures de la recherche sont discutées.