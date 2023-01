Le léger battement des bénéfices de Microsoft ne nous fera pas sortir de la marge

Microsoft (MSFT) a fourni de meilleurs résultats au deuxième trimestre que beaucoup ne l’avaient prévu à Wall Street, envoyant initialement des actions monter en flèche dans les échanges après les heures de bureau. Mais le titre a reculé après que la direction a annoncé des prévisions plus souples que prévu pour le troisième trimestre du géant de la technologie, ce qui souligne notre décision de rester des acheteurs à l’écart pour le moment. Les revenus pour les trois mois clos le 31 décembre se sont élevés à 52,75 milliards de dollars, manquant légèrement les prévisions des analystes de 52,94 milliards de dollars, selon les estimations de Refinitiv, même si la croissance des revenus de l’unité de cloud computing, Azure, a légèrement dépassé les attentes. Le bénéfice par action ajusté de 2,32 dollars par action a dépassé les estimations des analystes de 3 cents. En bout de ligne, Microsoft a réussi à réaliser un trimestre qui n’a pas été aussi mauvais qu’on le craignait, augmentant les actions de 3% à 4% après la fermeture du marché. Il s’agissait d’un soulagement bienvenu, bien que bref, après des semaines d’incertitude résultant d’estimations de revenus toujours plus faibles, d’une annonce de licenciement qui a soulevé des questions sur la santé de l’entreprise et du sentiment négatif exprimé par le PDG Satya Nadella sur l’état de l’industrie technologique. Alors, comment Microsoft a-t-il réussi à battre ce petit record de revenus ? D’une part, la direction a fixé les dépenses d’exploitation à environ 14,39 milliards de dollars à 14,49 milliards de dollars sur une base ajustée, mais les résultats réels étaient bien inférieurs à cela – plus proches de 13,84 milliards de dollars. Les résultats sont révélateurs de ce que nous voulons dire lorsque nous appelons les entreprises à réduire leurs dépenses pour protéger le bénéfice par action dans un environnement de croissance des revenus en ralentissement, voire en déclin. Mais les perspectives de revenus de Microsoft pour son troisième trimestre ont raté la cible. Et une décélération encore plus importante de la croissance des revenus d’Azure alimentera probablement les ours qui ont prédit que 2023 sera une année difficile pour l’industrie des logiciels cloud. L’inversion ultérieure du cours des actions de Microsoft ce soir après que la direction a dévoilé ses prévisions est la raison pour laquelle nous exhortons toujours les investisseurs à attendre pour négocier une action après avoir écouté la conférence téléphonique sur les résultats d’une entreprise. Nous restons intrigués par l’investissement de Microsoft dans OpenAI et la plateforme révolutionnaire ChatGPI. Mais l’incertitude persistante autour de la croissance du cloud computing et le moment où le marché des PC connaîtra un creux – et à quoi ressemblera la croissance par la suite – nous maintiennent en tant que détenteurs à long terme, mais à l’écart. Faits saillants à l’échelle de l’entreprise Le chiffre d’affaires de la productivité et des processus commerciaux d’environ 17 milliards de dollars a été un battement et s’est situé dans le haut de la fourchette des prévisions ajustées de la direction (qui tient compte des taux de change) de 16,72 milliards de dollars à 17,02 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires commercial d’Office 365 a augmenté de 18 % à taux de change constant, avec une croissance du nombre de sièges en hausse de 12 %, tirée par les offres destinées aux petites et moyennes entreprises et aux travailleurs de première ligne. La croissance des sièges, ou les abonnements des utilisateurs, sera quelque chose à surveiller au cours des trimestres, car de plus en plus d’entreprises, en particulier dans le domaine de la technologie, licencieront des travailleurs. Les revenus de Dynamics 356 ont augmenté de 29 % en monnaie constante, tandis que les revenus de LinkedIn ont augmenté de 14 % en monnaie constante. Le chiffre d’affaires du cloud intelligent de 21,51 milliards de dollars était conforme aux prévisions consensuelles et se situait dans le haut de la fourchette des prévisions ajustées de la direction de 21,27 milliards de dollars à 21,57 milliards de dollars. L’élément de ligne le plus important dans ce segment – et, sans doute, pour l’ensemble de l’entreprise – est la croissance des revenus d’Azure et d’autres services cloud. La croissance des revenus d’Azure a augmenté de 31 %, ou de 38 % à taux de change constant, d’une année sur l’autre. Les attentes ont considérablement diminué au cours des dernières semaines, les analystes ayant réduit les estimations de croissance en raison de préoccupations concernant une modération de la consommation de cloud et des clients optimisant leurs charges de travail. Mais Microsoft a tout de même dépassé les attentes de Wall Street pour un taux de croissance constant de la monnaie d’environ 37 %. L’informatique personnelle a déçu, avec des revenus de 14,24 milliards de dollars manquant aux estimations et terminant le trimestre en dessous du bas de la fourchette d’orientation ajustée de la direction de 14,51 milliards de dollars à 19,41 milliards de dollars. Certaines des baisses les plus importantes au sein de ce segment proviennent des logiciels Windows, ainsi que des appareils. Les deux ont été touchés par la faiblesse persistante du marché des PC. Les revenus des produits commerciaux Windows et du cloud ont augmenté de 3 % à taux de change constants. Les revenus des jeux ont chuté d’un point de pourcentage à deux chiffres à la fois du côté du contenu et des services Xbox, ainsi que du matériel Xbox. Remarque : Les taux de croissance constants des devises aident à éliminer les fluctuations des devises étrangères, à savoir un dollar américain fort, pour fournir une image financière plus claire. Orientations Au cours de la conférence téléphonique suivant la publication des résultats, la direction a fourni les orientations suivantes pour le troisième trimestre fiscal de Microsoft. Les prévisions collectives de la direction étaient d’environ 1,42 milliard de dollars inférieures aux prévisions des analystes. Il convient de noter que la direction prévoit une croissance séquentielle des revenus d’Office 365 inférieure d’environ 1 point de pourcentage à taux de change constant. La société s’attend à ce que la croissance des revenus d’Azure ralentisse d’environ quatre à cinq points de pourcentage en monnaie constante, en baisse par rapport au pourcentage atteint au milieu des années 30 au dernier trimestre. Cette fourchette implicite d’un faible pourcentage de 30 ans est inférieure aux estimations consensuelles de 33,7 %. Et dans son unité informatique personnelle, Microsoft voit les revenus de Windows atteindre un pourcentage autour des années 30. Pour l’exercice complet de Microsoft, Microsoft s’attend à ce que les marges d’exploitation diminuent d’environ un point de pourcentage en monnaie constante, hors frais de restructuration au deuxième trimestre et impacts favorables d’un changement comptable lié aux serveurs existants. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long MSFT. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Thomas Trutschel | Photothèque | Getty Images