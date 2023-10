Le légendaire Roughrider de la Saskatchewan, George Reed, est décédé à 83 ans

George Reed, l’un des porteurs de ballon les plus prolifiques de l’histoire de la Ligue canadienne de football (LCF) et une légende des Roughriders de la Saskatchewan, est décédé. Il avait 83 ans.

Les Roughriders de la Saskatchewan ont annoncé le décès de Reed dans un communiqué dimanche.

« C’est avec une grande tristesse et le cœur brisé que le club de football des Roughriders de la Saskatchewan, aux côtés de ses partisans et de toute la communauté de la LCF, pleure le décès de l’un de ses plus grands joueurs de tous les temps, George Reed.

Reed a enregistré une carrière sans précédent de 13 ans avec les verts et blancs, prenant sa retraite en 1976 en tant que meilleur coureur de tous les temps de la ligue avec 16 116 verges au sol et 134 touchés au sol en carrière. Ce dernier record tient toujours.

Reed a été neuf fois joueur étoile de la LCF, dix fois joueur étoile de l’Ouest et a participé à cinq matchs des étoiles consécutifs de 1970 à 1974.

Le numéro 34 a également joué un rôle moteur dans la toute première victoire du club en Coupe Grey en 1966, lorsque Reed a totalisé 133 verges et un touché.

«C’était un immense honneur pour mon père de faire partie de la communauté de la Saskatchewan et d’y vivre pendant tant d’années», a déclaré la fille de George, Georgette, dans le communiqué. « Il y a soixante ans, il a reçu une offre de déménager à Regina pour jouer pour les Roughriders de la Saskatchewan et en acceptant cette offre, cela a changé nos vies pour le mieux. »

Force imparable sur le terrain, Reed était tout aussi connu pour son dévouement au sein de la communauté.

George Reed est photographié lors d’une entrevue avec CTV News Regina.

En 1975, la Fondation George Reed a été créée, qui permettra à Reed de passer les 50 prochaines années à faire du bénévolat et à redonner dans les domaines de l’éducation, de l’apprentissage continu, d’un mode de vie sain ainsi que des personnes handicapées.

« George Reed a été un géant dans la vie, non seulement pour les Roughriders, mais aussi pour la communauté de la Saskatchewan et de toute la LCF », a déclaré le président et chef de la direction des Riders, Craig Reynolds, dans le communiqué. « Sa force et sa ténacité sur le terrain n’avaient d’égal que sa compassion et son dévouement en dehors. »

Au lieu de fleurs, les Roughriders de la Saskatchewan encouragent toute personne inspirée par l’héritage de George Reed à faire un don en sa mémoire au George Reed Legacy Fund.

Selon les Riders, des projets visant à honorer l’héritage de Reed suivront dans les prochains jours.