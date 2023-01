Le légendaire restaurant Noma de Copenhague ferme ses portes et Internet est triste

René Redzepi est l’un des chefs les plus célèbres au monde. Son temple gastronomique Noma, d’abord situé à Copenhague, puis au Mexique, jouissait de la réputation d’être le meilleur restaurant du monde. Cependant, ce qui est une triste nouvelle pour beaucoup, le restaurant ferme désormais ses portes. Après des années à servir les plats les plus succulents, l’entreprise trois étoiles Michelin clôturera son chapitre de restauration fin 2024. L’année suivante, il renaîtra en tant que «laboratoire géant», surnommé Noma 3.0.

Une déclaration sur le site Web de Noma disait: “(Ce sera) une cuisine de test pionnière dédiée au travail d’innovation alimentaire et au développement de nouvelles saveurs, une cuisine qui partagera les fruits de nos efforts plus largement que jamais auparavant.”

Pour beaucoup, cela a été un choc et les gens se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur tristesse. Beaucoup ont également partagé des mèmes. Regarde:

Il était impossible d’obtenir une réservation au Noma, le restaurant de Copenhague, l’un des meilleurs au monde et une destination de choix pour le tourisme gastronomique. Maintenant, il a annoncé sa fermeture définitive. Il y a de l’espoir : elle ne fermera que fin 2024. Elle deviendra alors une cuisine expérimentale. pic.twitter.com/TN8eeYAJ2y– Gaurav Dalmia (@gdalmiathinks) 10 janvier 2023

Pendant ce temps, plus tôt, le chef danois, connu pour son engagement envers les ingrédients de saison, durables et d’origine locale, qu’il utilise pour confectionner les plats les plus éphémères, a annoncé le lancement d’une application qui apprendra aux gens à se nourrir eux-mêmes. ingrédients et aliments sauvages. L’application, nommée VILD MAD, qui signifie « nourriture sauvage » en

danois, a été développé par Redzepi, en collaboration avec MAD, son organisation à but non lucratif, qui s’est engagée à faire changer la façon dont le monde mange et à cuisiner durable et consciencieux.

Noma est devenu célèbre pour sa cuisine basée sur la recherche de nourriture, utilisant des ingrédients aussi variés que des baies de nuages, des œufs de fourmis, diverses herbes et champignons sauvages et du lactosérum provenant de fermes laitières locales autour de ses restaurants.

