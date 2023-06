Le légendaire président de l’AC Milan, Silvio Berlusconi, est décédé à l’âge de 86 ans

Silvio Berlusconi, célèbre président de l’AC Milan et de Monza ces dernières années, a été confirmé mort lundi. Berlusconi luttait contre la leucémie. Il avait 86 ans.

Berlusconi était une personne d’une importance capitale en Italie. Alors que les fans de football le reconnaîtraient comme président de Milan pendant 31 ans, son influence s’étend bien au-delà du sport. L’homme d’affaires milliardaire a créé la plus grande entreprise de médias d’Italie, Mediaset, et a finalement trouvé sa place dans la politique italienne. Il a été Premier ministre italien à trois reprises pour un total de neuf ans. Cela fait de lui le plus ancien Premier ministre d’Italie depuis la Seconde Guerre mondiale. En outre, il a été membre du Parlement européen pendant deux mandats.

Cependant, plus de gens connaissent Berlusconi pour son temps dans le football. En 1986, Berlusconi rachète l’AC Milan et en devient le président. Pendant son temps à la barre, Milan a remporté le Scudetto à huit reprises. Milan a ajouté une seule Coppa Italia. Pourtant, la véritable vedette du club a été les cinq titres de Coupe d’Europe ou d’UEFA Champions League. Milan a fait trois autres voyages pour la finale de la Ligue des champions qu’il a perdue. Sous Berlusconi, Milan est devenu non seulement l’un des grands clubs italiens, mais l’un des plus dominants au monde.

Berlusconi a déclaré plus tard qu’il devait vendre sa propriété de Milan en 2017 afin d’aider le club à concourir au plus haut niveau. Pourtant, son impact sur le club a laissé une marque. Le club a exprimé sa tristesse à la nouvelle du décès de Berlusconi avec un message sur les réseaux sociaux.

Silvio Berlusconi avait une influence au-delà de l’AC Milan

Après avoir quitté Milan, Silvio Berlusconi n’a pas quitté la sphère footballistique. Dix-huit mois après avoir quitté les Rossoneri en 2017, Berlusconi a acheté l’AC Monza, alors en Serie C, qui est le troisième niveau du football italien. Lors de sa deuxième saison avec Monzao, Berlusconi a obtenu la promotion du club en Serie B. Puis, après deux ans en Serie B, Monza a atteint la Serie A pour la première fois.

Monza aussi, à la perte de son président. Alors que Monza et Milan ont certainement le plus grand lien avec Berlusconi, son impact sur le monde du football est immense. Par exemple, le Real Madrid a publié une déclaration honorant Berlusconi.

Toujours entouré de polémiques diverses, l’héritage de Berlusconi en Italie est mitigé. Cependant, son héritage dans le football, en particulier à l’AC Milan, est l’un des plus marquants de l’histoire du sport. Ses 29 trophées en 31 ans sont un retour impressionnant.

PHOTO : IMAGO / Buzzi