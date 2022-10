Le légendaire photographe du Sun, Arthur Edwards, remporte un prestigieux prix d’excellence en journalisme

LÉGENDAIRE Sun photographe Arthur Edwards MBE a remporté un autre prix prestigieux hier soir.

Arthur, 82 ans, a été salué « tout simplement le meilleur » par les juges lorsqu’il a été nommé lauréat 2022 des journalistes du London Press Club, récompensant l’excellence en journalisme.

Au cours d’une année royale historique, les juges ont déclaré qu’Arthur était le candidat le plus remarquable Crédit : Paul Edwards

Arthur, notre vivaneau royal depuis 1977, a reçu la distinction devant une foule de rédacteurs en chef de journaux nationaux et de dirigeants de médias passés et présents à l’hôtel Grosvenor House, Park Lane.

Au cours d’une année royale historique, les juges ont déclaré qu’il était le candidat le plus remarquable car il n’est devenu que le quatrième récipiendaire du prix, après le diffuseur Nick Ferrari, Eve Pollard et Paul Dacre du Daily Mail.

Les présidents du London Press Club Ball, Robert Jobson et Ray Massey, ont déclaré : « Arthur est tout simplement le meilleur. Dans les journaux, pour reprendre sa phrase, « parfois c’est des mots, parfois c’est des images ».

« Arthur est brillant dans les deux. Ses images emblématiques illuminent n’importe quelle page de journal, et son commentaire pointu et sage sur notre famille royale, à la fois pour son journal et lorsqu’il diffuse, est toujours juste pour l’argent.

Arthur a reçu 5 000 £ qu’il a fait don à l’association caritative des journalistes, ainsi que 10 000 £ des sponsors de l’événement St James’s House Group.

Le fan de West Ham United a également reçu un maillot des Hammers de 1965 de l’ancien attaquant Brian Dear, signé par Brian et Sir Geoff Hurst.