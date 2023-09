Le légendaire panel show de la BBC revient pour la 66e série – et ce n’est que dans quelques jours

L’émission-débat de la BBC Have I Got News For You revient pour une énorme 66e série.

La légendaire émission de la BBC sera de retour pour une nouvelle remise des gaz suivant mois.

Ai-je des nouvelles pour vous est de retour

Les nouveaux épisodes du programme commenceront à être diffusés à partir du vendredi 6 octobre.

L’émission met en vedette les panélistes réguliers Ian Hislop et Paul Merton qui seront rejoints chaque semaine par un grand nombre d’autres hôtes invités et des visages célèbres.

Pour lancer la nouvelle course, Victoria Coren Mitchell, favorite d’Only Connect, assumera les fonctions d’hôte.

Ce sera sa 18e fois en tant que présentatrice principale ainsi que sa 26e apparition au total.

Victoria, Ian et Paul seront rejoints par des visages qui n’ont pas encore été révélés pour livrer leur point de vue sur l’émission de cette semaine. nouvelles.

L’émission a été lancée sur BBC Two en 1990 avant d’être diffusée sur BBC One au tournant du millénaire, où elle est restée depuis.

La 66e série durera six épisodes et durera jusqu’en novembre 2023.

Les hôtes invités de la dernière série du programme comprenaient Naga Munchetty de BBC Breakfast, l’animateur de Mastermind Clive Myrie, le créateur de Black Mirror Charlie Brooker et la star de Channel 4 Steph McGovern.

Dans la dernière série de l’émission, Clive Myrie s’est retrouvé exclu de son rôle dans News At Ten en raison de commentaires qu’il avait faits à propos de Boris Johnson alors qu’il présentait le programme.

La décision de retirer Clive des ondes a été prise à la dernière minute par la responsable du contenu, Charlotte Moore.

Clive a fait un certain nombre de références à Boris dans l’émission, y compris un empannage sur sa récente démission dans son discours d’ouverture de l’émission.

Faisant référence à des images régulières de photographes de Boris faisant du jogging avec son chien près de chez lui, Clive a déclaré lors de l’émission : « Après avoir été reconnu par le comité de la Chambre des communes comme ayant menti à plusieurs reprises, Boris Johnson profite de l’occasion pour nier avoir jamais été faire du jogging ou avoir un chien.

Un initié a révélé au Times que ce n’était pas une blague spécifique qui avait incité Clive à être exclu de son rôle de présentateur, mais plutôt une inquiétude quant à son apparition dans les deux émissions dans un avenir proche. Succession.

L'émission sera lancée le mois prochain

Have I Got News For You revient le vendredi 6 octobre sur BBC One.