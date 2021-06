Le légendaire musicien carnatique Parassala B Ponnammal décède à 96 ans | Nouvelles des gens

Thiruvananthapuram : Parassala B Ponnammal, musicienne carnatique légendaire et lauréate du prix Padmashree, qui a captivé les amateurs de musique classique au cours des huit dernières décennies grâce à ses incroyables concerts, est décédée mardi à son domicile de Valiyasala, ont indiqué des sources familiales.

Elle avait 96 ans et souffrait de maladies liées à l’âge depuis un certain temps, ont-ils déclaré.

Doyen de la musique carnatique, Ponnammal était une musicienne qui avait brisé les stéréotypes de genre dans la musique classique et est devenue la première étudiante à s’inscrire au Swathi Thirunal College of Music ici dans les années 1940.

Elle avait terminé les cours – Gana Bhushanam et Gana Praveena – à partir de là avec le premier rang avant de commencer sa carrière en tant que professeur de musique à la Cottonhill Girls’ School ici.

Ponnammal a également écrit l’histoire en devenant la première femme enseignante du Swathi Thirunal College et la toute première femme directrice du célèbre RLV College of Music and Fine Arts, Tripunithura. Brisant la tradition séculaire de la domination masculine, elle est également devenue la première femme à chanter au Navaratri Mandapa ici dans le cadre des célébrations Navaratri au temple Sree Padmanabha Swamy en 2006.

‘Guruvayur Puresa Suprabhatham’, ‘Trisivapuresa Suprabhatahm’, ‘Ulsava Prabhandam’, ‘Navarathri Kriti’, ‘Meenambika Sthothram’ et des compositions d’Irayamman Thampi faisaient partie de ses célèbres interprétations vocales.

En plus de diriger des centaines de concerts au cours de son parcours musical de huit décennies, elle a également façonné une poignée d’excellents musiciens en en faisant ses disciples.

Outre le Padma Shri en 2017, Ponnammal a également reçu plusieurs distinctions notables, notamment le Lifetime Achievement Award institué par Chennai Fine Arts, le Sangeetha Prabhakara Award, le Sangeet Natak Akademi Award, le Swathi Sangeetha Purakaram, le Sree Guruvayurappan Chembai Purakaram et ainsi de suite.

Elle laisse dans le deuil ses fils D Mahadevan et D Subramanian. Son mari Devanayakam Iyer et un fils et sa fille sont décédés avant elle.

Parlant de sa mort et saluant sa contribution à la parole musicale, le ministre en chef Pinarayi Vijayan a déclaré que Ponnammal avait été un symbole de sérénité traditionnelle dans la musique carnatique. Il s’est également rappelé comment la légendaire musicienne s’était produite au Navaratri Mandapa en défiant la tradition.