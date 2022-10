Le légendaire lutteur japonais et pionnier du MMA décède à 79 ans

Antonio Inoki a rendu célèbre la lutte japonaise et est devenu plus tard législateur

Le sport et la lutte japonais sont en deuil après le décès du légendaire lutteur Antonio Inoki à l’âge de 79 ans.

Inoki est décédé samedi, comme l’a confirmé la promotion New Japan Pro-Wrestling, dont il était le président fondateur.

Il luttait contre une maladie rare appelée amylose, qui peut empêcher les organes vitaux tels que le cœur, le foie et les reins de fonctionner correctement.

Le natif de Yokohama a rendu la lutte professionnelle japonaise célèbre dans le monde entier en tant que jeune homme et a également été un pionnier dans les matchs d’arts martiaux mixtes qui ont opposé les meilleurs lutteurs et champions d’autres sports de combat tels que la boxe, le judo et le karaté.

Son adversaire le plus célèbre dans ce domaine était le grand boxeur Muhammad Ali, qu’il a affronté dans un combat croisé bien accueilli à Tokyo en 1976, atteignant une renommée mondiale.

La New Japan Pro-Wrestling est profondément attristée par le décès de son fondateur, Antonio Inoki. Ses réalisations, à la fois dans la lutte professionnelle et dans la communauté mondiale, sont sans parallèle et ne seront jamais oubliées. Nos pensées vont à la famille, aux amis et aux fans d’Inoki. pic.twitter.com/n8zA9hj78e – NJPW Global (@njpwglobal) 1 octobre 2022

Inoki a également été le premier lutteur à entrer en politique. Il a promu la paix par le sport et a effectué plus de 30 voyages en Corée du Nord dans l’espoir de forger une amitié entre le pays et sa patrie.

Né à Yokohama en 1943 sous le nom de Kanji Inoki, il a déménagé au Brésil avec sa famille à l’âge de 13 ans et a travaillé dans une plantation de café.

Il est entré en scène en tant que lutteur professionnel à l’âge de 17 ans après avoir attiré l’attention du parrain de la lutte professionnelle japonaise Rikidozan, qui lui a accordé ses débuts en 1960. Antonio Inoki est devenu son nom de ring deux ans plus tard.

Il a rendu la lutte extrêmement populaire au Japon avant de fonder la New Japan Pro Wrestling en 1972.

Inoki est entré en politique en 1989 et a pris sa retraite de la lutte en 1992. Des hommages pour lui ont afflué des deux mondes, avec le lutteur devenu législateur Atsushi Onita tweetant qu’un “une énorme étoile est tombée” et qu’une époque “est arrivé à sa fin.”

Yoshifu Arita, journaliste et ex-législateur, a félicité Inoki pour ses efforts visant à résoudre le problème des enlèvements passés de ressortissants japonais vers la Corée du Nord.

“Une autre route importante avec la Corée du Nord est perdue”, Arita a écrit sur Twitter, critiquant d’autres anciens dirigeants japonais pour n’avoir apporté aucune amélioration et compter sur “inutile” connexions dans la rangée.

Repose en paix Antonio Inoki ! Merci pour les grands matchs et souvenirs mon ami ! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/ocHcqf7bvZ – Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) 1 octobre 2022

Les lutteurs américains populaires qui ont rendu hommage à Inoki comprenaient Ric Flair et Paul Michael Levesque, mieux connu sous le nom de Triple H.

Inoki est apparu pour la dernière fois en public en août lorsqu’il a participé à une émission de télévision japonaise en fauteuil roulant.

“Comme vous pouvez le voir, je me pousse à la limite, et je gagne en puissance au fur et à mesure que je vous vois,” dit-il, portant son foulard rouge de marque.