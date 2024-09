Le légendaire lutteur Bret Hart fait son retour à la WWE

Monday Night Raw est le show phare de la WWE depuis ses débuts le 11 janvier 1993.

Aujourd’hui, 32 saisons et 1 635 épisodes plus tard, Raw passe sur Netflix après avoir passé la majorité de son mandat sur USA Network.

Cependant, il semble que la WWE ait toujours de grands projets pour Raw avant le déménagement, avec un lutteur professionnel légendaire faisant un retour tant attendu au programme.

DURBAN, AFRIQUE DU SUD – 08 JUILLET : L’arbitre invité spécial Bret « The Hitman » Hart est présenté lors du WWE Smackdown Live Tour au Westridge Park Tennis Stadium le 08 juillet 2011 à Durban, en Afrique du Sud.

Steve Haag/Gallo Images/Getty Images



Récemment, la commentatrice sportive canadienne Jackie Redmond, connue pour ses commentaires sur la WWE et la LNH, a rapporté que l’Excellence de l’Exécution être sur WWE Monday Night Raw pour sa « première saison » le 9 septembre 2024.

« Je peux officiellement confirmer que la LÉGENDE canadienne, Bret The Hitman Hart, sera présente ce lundi pour la première de la saison de [WWE Raw] « Au Saddledome de Calgary », a déclaré Redmond sur les réseaux sociaux. « Sortez votre rose et allons-y ! »

Cela a été confirmé par le responsable du contenu et de la création de la WWE. Triple H sur X.

« Quand on est au pays des Hart… », écrit Triple H.[Bret Hart] se joint à nous pour [WWE Monday Night Raw]La première massive de la saison, ce lundi à 20h/19h EN DIRECT de Calgary sur [USA Network]. Vous ne voudrez certainement pas manquer ça. «

Bien qu’il n’y ait aucune confirmation concernant la manière dont Hart participera, des rumeurs ont circulé selon lesquelles il serait d’une manière ou d’une autre impliqué avec Gunther, l’actuel champion du monde des poids lourds de la WWE.

Ce sera la première apparition de Hitman à Raw depuis neuf ans. Cependant, il est apparu dans d’autres programmes de catch depuis lors.

Hart a été intronisé au Temple de la renommée de la WWE en 2019 et a été vu dans la foule lors de Clash at the Castle en 2022.

De plus, Hart a fait une apparition à l’All Elite Wrestling (AEW) lorsqu’il a dévoilé pour la première fois la ceinture de champion de l’AEW à Double or Nothing (2019). Elle a finalement été remportée par Chris Jericho.

Membre de la légendaire Hart Wrestling Family, Bret Hart a fait ses débuts en lutte professionnelle avec Stampede Wrestling, la promotion de son père, en 1978 après qu’un lutteur n’ait pas pu effectuer son match.

En 1986, Hart quitte Stampede Wrestling pour la World Wrestling Federation, aujourd’hui WWE. Il rejoint ensuite le manager Jimmy Hart et son beau-frère Jim Neidhart dans la Hart Foundation, remportant deux fois le WWF Tag Team Championship.

Hart sera impliqué dans de nombreuses histoires et rivalités emblématiques, remportant le championnat intercontinental et le championnat de la WWF à plusieurs reprises.

Hart a ensuite rejoint la World Championship Wrestling, où il a continué à être une attraction principale et à remporter plusieurs championnats.

Malheureusement, la carrière de Hart sur le ring a pris fin brutalement lorsqu’il a été victime d’une commotion cérébrale suite à un coup de pied porté par Goldberg. Bien pire qu’il n’y paraissait au départ, Hart a pris sa retraite de la lutte professionnelle le 26 octobre 2000.

Tout au long de sa carrière, Hart a remporté le championnat de la WWF cinq fois, le championnat du monde des poids lourds de la WCW deux fois, le championnat intercontinental deux fois, le championnat des poids lourds des États-Unis de la WCW cinq fois et le championnat des États-Unis de la WWE une fois.

Hart a également remporté le tournoi King of the Ring à deux reprises (1991 et 1993) et le Royal Rumble une fois (1994).

