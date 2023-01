Le légendaire Ken Rosewall honoré sur une pièce commémorative

La légende australienne du tennis Ken Rosewall a été révélée comme le visage de la pièce commémorative de l’Open d’Australie 2023, honorant le 70e anniversaire de son triomphe en simple masculin en 1953.

La légende australienne du tennis est honorée sur la pièce officielle de l’Open d’Australie 2023 lors d’un moment “de la base au Grand Chelem” à Melbourne Park dimanche.

« Statut légendaire. Le quadruple champion #AusOpen Ken ‘Muscles’ Rosewall est le visage de notre pièce commémorative 2023, 70 ans après son premier triomphe en 1953″, ont tweeté les organisateurs du tournoi.

Rosewall reste le plus jeune homme à avoir remporté le titre en simple masculin de l’Open d’Australie, remportant à seulement 18 ans. Réclamant des titres ultérieurs en 1955 et 1971, Rosewall a également remporté en 1972 à 36 ans, marquant 19 ans depuis son titre inaugural – un autre record qui reste à ce journée.

Rosewall a amassé 18 titres majeurs impressionnants en trois décennies, dont neuf titres en double masculin et un titre en double mixte à l’US Open en 1956.

“C’est un honneur merveilleux d’être reconnu sur la pièce de l’Open d’Australie. Soixante-dix ans, cela semble long, mais j’ai l’impression d’être un jeune espoir qui sortait sur le terrain pour tenter mon premier titre majeur”, a déclaré Rosewall.

“Le tennis est un sport fantastique qui offre tant d’opportunités et c’est formidable de voir autant d’enfants et d’adultes prendre une raquette et sortir sur le court.

“L’été australien du tennis est une période de l’année si merveilleuse qui rappelle tant de bons souvenirs et c’est un honneur d’être de retour ici à Melbourne pour ce qui promet d’être un autre fantastique Open d’Australie.”

Membre de l’Ordre d’Australie, intronisé au Sport Australia Hall of Fame (1975), au Temple de la renommée du tennis international et au Temple de la renommée du tennis australien, Rosewall a la distinction d’être nommé trésor vivant australien pour ses contributions exceptionnelles à la société australienne.

