Le légendaire jeu de tir Star Wars Dark Forces obtient un remaster 4K

Forces obscures est un jeu classique pour une raison : pas seulement un excellent jeu sous licence qui raconte une histoire nouvelle et originale dans une franchise bien-aiméemais parce qu’il a contribué à révolutionner le genre du jeu de tir à la première personne comme nous le savons, ouvrant la voie à des sommités emblématiques du domaine. Et maintenant, il est de retour avec une nouvelle couche de peinture.

Annoncé aujourd’hui lors de la Gamescom, Nightdive Studios travaille sur un remaster de Forces obscures, mettant à jour le jeu de tir de 1995 avec des graphismes 4K mis à jour et des modes de fréquence d’images élevée. Il ne s’agit pas d’une refonte complète, mais d’un rafraîchissement de Forces obscuresLes cinématiques classiques en 2D et les premières cinématiques 3DCG capturent une grande partie de l’esthétique légendaire du jeu des années 90 tout en lui donnant simplement une passe nette. Forces obscures on dirait toujours Forces obscures et non, disons, Jedi : survivantmais c’est le point – c’est pas un remakemais une invitation à revenir à ce moment dans Guerres des étoiles et l’histoire du jeu et voyez-la telle que vos souvenirs flous l’ont rappelé.

Star Wars™ : Dark Forces Remaster – Bande-annonce

Forces obscures est bien sûr un produit de son époque – il reste à voir comment il résiste mécaniquement au public intrigué qui l’a manqué au fil des ans. Mais ce qui est immortel dans le jeu, c’est que Guerres des étoiles a évolué autant que le genre FPS, Forces obscures s’est révélé encore plus important pour Guerres des étoiles la narration même si elle a disparu de la canonicité. L’histoire de la façon dont Kyle Katarn a volé les plans de l’Étoile de la Mort – ou du moins, le processus compliqué de tout ça– peut ne plus « avoir d’importance » du point de vue qu’il n’est plus canon. Mais c’est difficile de regarder le moderne Guerres des étoiles et je ne vois pas Forces obscuresDes empreintes thématiques, symboliques et idéologiques partout.

Kyle lui-même n’a pas encore fait le saut de Legends à la continuité actuelle, mais une grande partie de ce qui a fait Force obscure convaincant en tant que Guerres des étoiles l’histoire a. Il y a des exemples littéraux, comme les soldats noirs être ramassé par Le Mandalorien, Le navire emblématique de Kyle Le corbeau moisi faire des apparitions dans des jeux et des bandes dessinées, ou même le simple fait que Cassian Andor, le moderne le plus proche Guerres des étoiles doit un Kyle Katarn – a littéralement le légendaire pistolet blaster Bryar de Kyle dans son propre spectacle.

Mais Forces obscures compte sur le plan tonal pour quoi Guerres des étoiles se pose la question ici et maintenant alors qu’il navigue dans sa propre interprétation des premiers jours de la rébellion, des lignes qui doivent être franchies par ses agents au nom de la lutte contre l’Empire. Le côté obscur de la révolution c’est ce qui motive les gens comme Rebelles, Un voyou, et Andoret pendant que Kyle lui-même descendait un un parcours très différent et fascinant dans le futur Forces obscures jeux – devenant finalement un maître dans le nouvel ordre Jedi de Luke – il est difficile de ne pas voir l’influence de ce qui était autrefois une fausse ambiance Han Solo dans le monde Guerres des étoiles habite désormais avec des protagonistes comme Din Djarin ou le Cassien susmentionné.

Peut être Forces obscures n’avait pas besoin d’être remasterisé, alors que son esprit est bien vivant Guerres des étoiles malgré son statut non canonique. Mais c’est au moins bien qu’il y en ait un pour nous rappeler que l’un des Guerres des étoilesLes jeux vidéo les plus emblématiques comptent encore très, très loin dans la galaxie. Le Forces obscures remaster sortira sur Playstation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC via Steam, avec une annonce de date de sortie plus tard cette année.

