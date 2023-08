Le légendaire footballeur indien Mohammed Habib rend son dernier soupir à 74 ans

Mohammed Habib, le meneur de jeu par excellence des années 1970 qui a marqué contre le New York Cosmos de Pelé sous les couleurs de Mohun Bagan et a fait remarquer à l’icône du football son jeu, est décédé mardi.

L’ancien joueur indien avait 74 ans.

Habib, qui souffrait de démence et du syndrome de Parkinson depuis deux ans, a rendu son dernier soupir à Hyderabad, sa ville natale.

Habib laisse dans le deuil sa femme et ses trois filles.

Médaillé de bronze aux Jeux asiatiques de 1970 à Bangkok sous la direction de son compatriote Hyderabadi Syed Nayeemuddin et du manager PK Banerjee, Habib a représenté les trois grands de Kolkata Maidan – Mohun Bagan, East Bengal et Mohammedan Sporting à son apogée, dominant la Mecque de l’Inde football pendant une longue période de la fin des années 1960 aux années 1970.

Né le 17 juillet 1949, l’ancien capitaine de l’Inde a représenté le pays lors de 35 matches internationaux et marqué 11 buts au passage, après avoir fait ses débuts contre la Thaïlande lors de la Coupe Merdeka à Kuala Lumpur en 1967.

Après une carrière couronnée de succès qui l’a vu acquérir un statut légendaire et gagner le titre de premier « vrai footballeur professionnel » du pays pour son refus d’accepter de nombreuses offres d’emploi qui se sont présentées à lui en raison de son héroïsme sur le terrain, Habib s’est lancé dans l’entraînement au Tata Académie de football (TFA).

Plus tard, il a également été entraîneur en chef de l’académie de l’Association indienne de football à Haldia.

A une époque où les clubs payaient de maigres sommes à leurs meilleurs joueurs, il était imperturbable et resta un vrai professionnel tout au long de sa carrière, car il considérait le football comme son vrai et unique métier.

L’un des moments forts de la carrière d’Habib a été lorsqu’il a joué pour Mohun Bagan contre le Cosmos Club en visite, qui a également présenté le légendaire Pelé en 1977 lors d’un match amical sur un jardin d’Eden détrempé par la pluie.

Face à une équipe visiteuse qui avait une équipe de stars avec de grands noms comme Pelé, Carlos Alberto, Georgio Chinaglia et d’autres dans ses rangs, Mohun Bagan a tenu bon dans un match nul honorable 2-2 avec le pilier du milieu de terrain Habib étant l’un des buteurs.

Dans l’une de ses plus grandes reconnaissances, Habib a été distingué par Pelé après le match comme l’un des plus grands joueurs du monde a fait l’éloge de son jeu.

Habib a gravé son nom dans le folklore du football indien en 1970, lorsqu’il a joué un rôle essentiel dans la course aux médailles de bronze des Blue Tigers aux Jeux asiatiques.

Il a ensuite aidé l’Inde à devenir les co-vainqueurs de la Coupe Pesta Sukan avec le Sud-Vietnam en 1971. Habib a joué au football international jusqu’en 1975 et a reçu le prix Arjuna pour sa contribution au jeu.

Exprimant ses condoléances, le président de la Fédération indienne de football (AIFF), Kalyan Chaubey, a déclaré: «Le« Bade Miya »du football de Kolkata était mon entraîneur et mon mentor à la TFA et à Mohun Bagan. Sa contribution à l’équipe indienne médaillée de bronze aux Jeux asiatiques de 1970 restera dans les mémoires pour toujours. Que son âme repose en paix. »

Le secrétaire général de l’AIFF, Shaji Prabhakaran, a déclaré: « Mohammed Habib était l’un des meilleurs footballeurs de son temps et est resté dévoué au jeu tout au long de sa vie. Je suis profondément attristé par sa disparition. »

Sur le plan intérieur, Habib est passé d’Hyderabad à Kolkata en 1966 lorsqu’il a rejoint le Bengale oriental. Pendant les 18 saisons suivantes, il a joué pour les trois meilleurs clubs de Kolkata avec distinction et est rapidement devenu une légende du football indien.

Son courage, sa détermination et son attitude inflexible sur le terrain ont inspiré ses contemporains ainsi que des générations de footballeurs.

Toujours considéré comme un footballeur de grands matches, Habib a toujours brillé quand on en avait le plus besoin. Il a eu la rare distinction de marquer les buts gagnants lors de trois finales de la Coupe Durand en sept saisons pour le Bengale oriental.

Habib a été l’un des rares joueurs à remporter la Triple Couronne (IFA Shield, Durand Cup et Rovers Cup) au cours de la même saison pour le Bengale oriental et Mohun Bagan en 1972 et 1977, respectivement.

