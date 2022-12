Le légendaire entraîneur de tennis Nick Bollettieri est décédé à l’âge de 91 ans

Le légendaire entraîneur de tennis Nick Bollettieri, qui a contribué au développement de superstars telles qu’Andre Agassi et Maria Sharapova, est décédé à l’âge de 91 ans, a annoncé lundi l’IMG Academy dans un communiqué.

“Nick Bollettieri, le légendaire entraîneur de tennis et fondateur de la Nick Bollettieri Tennis Academy, qui a servi de base à l’actuelle IMG Academy, est décédé”, lit-on dans le communiqué.

Alors que ses méthodes étaient parfois controversées, son académie en Floride produisait les meilleurs joueurs et il devait entraîner 10 joueurs qui deviendraient le numéro un mondial.

Monica Seles, Jim Courier, Anna Kournikova et Mary Pierce étaient d’autres stars qui ont traversé son complexe de Bradenton.

Bollettieri a également conseillé Venus et Serena Williams et Boris Becker.

“Le tennis ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui sans l’influence de Nick”, a déclaré Jimmy Arias, directeur du tennis de l’IMG Academy et l’un des premiers étudiants de Bollettieri.

“Son académie de tennis, dans laquelle j’ai eu le privilège de grandir, a non seulement servi de rampe de lancement à de nombreux grands noms du tennis, mais a également évolué pour devenir une institution qui a eu un impact profond sur le développement des athlètes dans de nombreux sports à tous les niveaux.”

Bollettieri a fondé la Nick Bollettieri Tennis Academy – maintenant IMG Academy – en 1978 en mettant l’accent sur un entraînement physique intense, une immersion totale et une compétition continue entre les joueurs les plus talentueux du monde.

Son enthousiasme pour l’entraînement s’est poursuivi presque jusqu’à la fin.

“Même dans ses derniers jours, vous pouviez souvent le trouver sur le campus, entraînant et encadrant de jeunes étudiants-athlètes et du personnel avec la même passion et le même enthousiasme qu’il le faisait dans la vingtaine”, a déclaré Tim Pernetti, président de l’IMG Academy Bradenton, une division de l’Académie IMG.

« Notre cœur va à sa femme, Cindi, et à ses enfants. Il a eu un impact permanent et durable sur nous tous.”

