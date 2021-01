Le légendaire entraîneur de basketball masculin de Temple Owls, John Chaney, est décédé vendredi matin des suites d’une courte maladie à l’âge de 89 ans, a annoncé l’université.

Chaney a remporté le titre de la Division II de la NCAA en tant qu’entraîneur-chef de Cheyney State en 1978 et a été entraîneur à Temple pendant 24 ans (1982-2006). Il a compilé un record de 741-312 au niveau collégial et a remporté six titres de la saison régulière de l’Atlantique 10 avec les Owls.

« John Chaney était un excellent entraîneur, mais il était bien plus », a déclaré le président du Temple Richard M. Englert dans un communiqué. «Pendant des générations d’étudiants de l’Université Temple, il a été un conseiller avisé, un enseignant dévoué, une icône du succès et un leader passionné qui a toujours dirigé par l’exemple et avec conviction.

Il a mené Temple à 17 participations au tournoi de la NCAA et s’est qualifié à cinq reprises dans l’Elite Eight. En 1988, l’année où les Owls sont entrés dans le tournoi en tant que tête de série n ° 1, Chaney a remporté les honneurs consensus d’entraîneur de l’année. Il a été intronisé au Temple de la renommée du basketball universitaire en 2006.

«L’entraîneur Chaney était comme un père pour moi», a déclaré l’actuel entraîneur de basketball masculin de Temple, Aaron McKie. « Il a appris non seulement à moi, mais à tous ses joueurs, plus que comment réussir au basket. Il nous a appris des leçons de vie pour faire de nous de meilleurs individus hors du terrain. Je lui dois tellement. Il a fait de moi l’homme que je suis aujourd’hui. . »

L’un des plus féroces rivaux de Chaney pendant un certain temps était l’actuel entraîneur du Kentucky, John Calipari, qui a commencé sa carrière d’entraîneur universitaire à l’Université du Massachusetts au cours de la saison 1988-89 lorsque Temple dominait la conférence A-10. Au fur et à mesure que Calipari développait le programme des Minutemen, la rivalité avec Chaney augmentait et Calipari remportait finalement une victoire sur l’entraîneur des Owls lors de la saison 1991-92 après huit défaites consécutives.

À partir de là, leurs batailles pour la suprématie A-10 n’ont fait que grandir alors que UMass commençait à défier et à battre régulièrement Temple. La rivalité entre les deux entraîneurs est connue le 13 février 1994 à la suite d’une victoire d’un point de l’UMass sur Temple, lorsque Chaney a pris d’assaut la conférence de presse d’après-match de Calipari, a menacé de tuer l’entraîneur des Minutemen et a tenté de l’étouffer. après qu’on lui aurait dit que Calipari avait châtié les officiels après le match.

Chaney, qui a purgé une suspension d’un match pour l’incident, s’est excusé auprès de Calipari trois jours plus tard, mais leur rivalité sur le terrain s’est poursuivie tout au long de la saison 1995-96 avant le départ de Calipari pour la NBA. En tout, les équipes Chaney et Calipari se sont affrontées 24 fois – dont trois matchs lorsque Calipari est revenu dans les rangs des collèges à Memphis lors de la saison 2000-01 – avec Chaney remportant 11 matchs contre 13 pour Calipari.

Malgré leurs batailles légendaires, Chaney et Calipari sont devenus des amis proches. Calipari s’est rendu sur Twitter vendredi après-midi pour féliciter l’homme qu’il a appelé, « une icône de l’entraînement, un Hall of Famer, un mouleur de jeunes hommes, le concurrent ultime et un ami cher ».

« L’entraîneur Chaney et moi avons combattu à chaque match auquel nous avons participé – comme tout le monde le sait, parfois littéralement – mais à la fin, il était mon ami », a écrit Calipari. « Tout au long de ma carrière, nous avons parlé de basket-ball et de vie. Ces discussions me manqueront et je le ferai mon ami. Repose en paix, entraîneur! »

Chaney a pris sa retraite après la saison 2005-06, après avoir mené les Owls à la finale du tournoi A-10 et une place dans le NIT.

Chaney est membre du Big 5 Hall of Fame, qui honore les plus grands parmi les écoles de basketball de Philadelphie Temple, St. Joseph, Penn, Villanova et La Salle.

Contribution: Ellen J. Horrow