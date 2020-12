Le légendaire écrivain d’espionnage John Le Carré est décédé à l’âge de 89 ans après une courte bataille contre la maladie, a annoncé son agent.

L’auteur de Tinker Tailor Soldier Spy est décédé samedi à Cornwall à la suite d’une courte bataille contre la pneumonie, a déclaré ce soir l’agent littéraire Jonny Geller.

Confirmant que la mort n’était pas liée à Covid-19, M. Geller a déclaré: « Nos pensées vont à ses quatre fils, à leurs familles et à sa chère épouse, Jane.

«Pendant six décennies, John le Carré a dominé les listes de best-sellers et les pages de critiques avec son œuvre monumentale.

Son lancement dramatique sur la scène mondiale a commencé avec la publication de son troisième roman en 1963, L’espion qui venait du froid, et la révélation publique de sa vie secrète en collaboration avec les services de renseignement britanniques. Consacrant sa vie à l’écriture, il a continué à définir l’ère de la guerre froide avec l’aide de son personnage, George Smiley, et à travers ses intrigues complexes et sa belle prose, a rayonné une lumière crue sur les injustices de notre monde.

« Tinker, Tailor, Soldier, Spy est venu dans les années 1970 et sa série télévisée historique qui l’accompagne avec Alec Guinness. Les années 1980 ont apporté le roman qui est souvent présenté comme son chef-d’œuvre: Un espion parfait. Avec la chute du mur de Berlin, l’attention de David s’est étendue au-delà des relations soviétiques / britanniques / américaines aux armes traitant avec The Night Manager. La première décennie du nouveau millénaire nous a apporté The Constant Gardener, une critique passionnée de Big Pharma et cette décennie actuelle a ramené sa création préférée, George Smiley, dans A Legacy of Spies.

Son dernier roman, Agent Running in the Field, a été publié en octobre 2019, David a écrit vingt-cinq romans et un volume de mémoires, The Pigeon Tunnel (2016), et s’est vendu à plus de soixante millions d’exemplaires de son travail dans le monde.

On ne reverra jamais ses semblables, et sa perte sera ressentie par tous les amateurs de livres, tous ceux qui s’intéressent à la condition humaine. Nous avons perdu une grande figure de la littérature anglaise, un homme d’un grand esprit, de gentillesse, d’humour et d’intelligence. J’ai perdu un ami, un mentor et une inspiration.

Dans un communiqué, la famille de l’auteur décédé a déclaré: « C’est avec une grande tristesse que nous devons confirmer que David Cornwell – John le Carré – est décédé d’une pneumonie samedi soir après une courte bataille contre la maladie. David laisse dans le deuil son épouse bien-aimée depuis près de cinquante ans, Jane, et ses fils Nicholas, Timothy, Stephen et Simon. Nous pleurons tous profondément son décès.

« Nos remerciements vont à la merveilleuse équipe du NHS de l’hôpital Royal Cornwall de Truro pour les soins et la compassion dont il a bénéficié tout au long de son séjour. Nous savons qu’ils partagent notre tristesse.