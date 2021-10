Le légendaire comédien pakistanais Umar Sharif est décédé en Allemagne

Umar Sharif, le légendaire comédien pakistanais, se battait pour sa vie en Allemagne ces derniers jours, et il est décédé aujourd’hui, à la grande consternation de tous.

Selon un rapport de Dawn.com, le 28 septembre, Sharif a emmené une ambulance aérienne dans un hôpital des États-Unis pour y être soigné. Pendant le voyage, cependant, son état s’est aggravé et il a été admis dans un hôpital lors d’une escale en Allemagne.

Après avoir fait une demande vidéo au Premier ministre Imran Khan pour obtenir de l’aide pour obtenir un visa pour voyager à l’étranger pour un traitement médical, l’état de santé de l’acteur vétéran est devenu une source d’inquiétude nationale.

Le gouvernement fédéral a promis de l’aider, et le gouvernement du Sindh est également intervenu, allouant 40 millions de roupies pour son traitement.

Kapil Sharma a également tweeté à propos de sa mort et a transmis ses condoléances.

Légende d’Alvida que ton âme repose en paix #UmerShareef pic.twitter.com/ks4vS4rdL0 – Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) 2 octobre 2021

Ali Zafar, l’acteur qui a donné à Bollywood quelques grands films a également tweeté à propos de sa disparition.

Perte complète des mots lors du décès du légendaire sahab Umar Sharif. Qu’Allah lui accorde la plus haute place à Jannah et accorde la paix à sa famille. Ameen. – Ali Zafar (@AliZafarsays) 2 octobre 2021

Sharif est devenu célèbre en tant que comédien, acteur, réalisateur, producteur et artiste de scène en Inde et au Pakistan dans les années 1980 et 1990. Il s’est également rendu en Inde à plusieurs reprises pour assister à des cérémonies de remise de prix et à des expositions.

L’acteur, qui a commencé sa carrière comme humoriste à l’âge de 14 ans, est apparu dans plus de 60 comédies sur scène et diverses émissions de télévision, ainsi que dans la production, la réalisation et le jeu d’acteur dans deux films majeurs.

Umer Sharif est né le 19 avril 1955 à Liaquatabad, Karachi, dans une famille de langue ourdou. Le comédien était largement reconnu comme l’un des plus populaires d’Asie.

‘Bakra Qiston Pay’ Partie 1, 2, 3, 4, 5 (1989), ‘Dulhan Main Lekar Jaonga’, ‘Salam Karachi’, ‘Meri Bhi To Eid Karade’, ‘Nayee Aami Purana Abba’, ‘Yeh Hay Naya Tamasha’ et ‘Yeh Hay Naya Zamana’ sont quelques-unes de ses œuvres scéniques acclamées par la critique.