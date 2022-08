Le légendaire auteur-compositeur de Motown Lamont Dozier est mort à 81 ans

Lamont Dozier, qui faisait sans doute partie de l’équipe d’auteurs-compositeurs la plus titrée de l’histoire de la musique pop chez Motown Records et au-delà, est décédé. Il avait 81 ans.

La mort de Dozier a été révélée dans des publications sur les réseaux sociaux par son fils Lamont Dozier Jr. ainsi que par le chanteur Ray Parker Jr., un collaborateur de longue date. Une cause de décès n’a pas été donnée.

“Repose dans la paix céleste, papa!” Dozier Jr. publié sur Instagram.

Dozier, avec Eddie et Brian Holland, ont été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame (1990) et au Songwriters Hall of Fame (2009) après une carrière marquée par des dizaines de succès, dont 10 singles pop n ° 1. pour The Supremes, y compris Où est passé notre amour, Bébé d’amour, Viens me voir, Arrêt! Au nom de l’amour et Vous ne pouvez pas presser l’amour.

Connu comme un maître de l’arrangement mélodique, Dozier a également co-écrit les succès de Motown Vague De Chaleur et Nulle part où courir par Martha et les Vandella, Ce vieux coeur qui est le mien par les Isley Brothers et Marvin Gaye Qu’il est doux (d’être aimé par toi).

De gauche à droite, Eddie Holland, Lamont Dozier et Brian Holland reçoivent une étoile pour Holland-Dozier-Holland sur le Hollywood Walk of Fame à Los Angeles le 13 février 2015. (Phil McCarten/Reuters)

“Il y a une dimension mystique dans le fait d’être un auteur-compositeur qui est difficile à décrire”, a déclaré Dozier dans ses mémoires de 2019, How Sweet It Is: Réflexions d’un auteur-compositeur sur la musique, Motown et le mystère de la Muse. “Parfois, vous pensez qu’une chanson devrait être à sens unique, mais cette chanson vous dira si elle est censée être quelque chose d’entièrement différent. Ne le combattez pas.”

Holland-Dozier-Holland a noué une relation solide et continue à Motown avec The Four Tops, écrivant des chansons d’amour non partagé et perdu adaptées à la voix douloureuse de Levi Stubbs. Leurs compositions Je ne peux pas m’en empêcher (Sugar Pie Honey Bunch) et Tends la main, je serai là s’est hissé au sommet des palmarès Billboard, avec C’est la même vieille chanson, Debout dans l’ombre de l’amour et Bernadette atterrir dans le Top 5.

“Je les ai tous aimés sauf pour moi, Bernadette incarnerait le génie Holland-Dozier-Holland pour capter l’oreille d’un auditeur et ne pas la lâcher », a déclaré le fondateur de Motown, Berry Gordy, dans son autobiographie de 1994, To Soyez aimé : la musique, la magie, les souvenirs de la Motown.

Motown a aidé à “rassembler les gens”: Dozier

Dans une entrevue avec CBC Q en 2020, Dozier a expliqué que plusieurs de ses chansons, dont Bernadettes’est inspiré d’expériences et de personnes de la vie réelle.

“Elle a été ma première muse, pourrait-on dire”, a déclaré Dozier à propos d’une fille qui avait le béguin pour les écoliers. “C’était quelqu’un dont je me souvenais chaque fois que je m’asseyais pour écrire une chanson. Et plus tard, j’ai pensé à elle et à ce que je ressentais, et j’ai pu évoquer ces sentiments pour écrire d’autres chansons, en pensant à Bernadette.”

Holland-Dozier-Holland, cherchant plus d’autonomie que Gordy ne pouvait pas fournir, a finalement quitté Motown à la fin des années 1960. Ils ont formé Invictus Records, où ils ont continué à placer des chansons sur les charts R&B et pop, mis en évidence par Freda Payne. Bande d’or et Donnez-moi juste un peu plus de temps par les présidents du conseil d’administration.

Dozier est né à Détroit le 16 juin 1941. La population noire de Détroit avait triplé entre 1940 et 1960, et Dozier faisait partie de la vague de talents émergents qui chantaient dans les chorales d’église, les concours de talent des lycées et au coin des rues.

De gauche à droite, Eddie Holland, Lamont Dozier, Berry Gordy et Brian Holland sont présentés le 13 mai 2003, lorsque Holland-Dozier-Holland a reçu le prix ICON de Broadcast Media Inc. (BMI), décerné aux auteurs-compositeurs qui ont eu des et des influences indélébiles sur des générations de créateurs de musique. (Robert Galbraith/Reuters)

Alors qu’il n’était qu’un adolescent, le groupe de Dozier, The Romeos, a coupé de la musique pour Atco Records, et Dozier lui-même – en tant que Lamont Anthony – a chanté une poignée de chansons sous la rubrique de Motown jusqu’à forger le partenariat avec les frères Holland, travaillant d’abord avec les Marvelettes.

“Ce que Motown a surtout fait, c’est de rassembler les gens”, a déclaré Dozier au magazine Mojo en 2018. “Parce que c’était vraiment une période troublante dans les années 60 et que les gens étaient en désaccord les uns avec les autres. La musique, c’est un remède à beaucoup de maux et les préjugés et tout ça.”

Collaborations ultérieures avec Simply Red, Phil Collins

Comme ce fut le cas avec d’autres auteurs-compositeurs de Motown, quelques premiers efforts Holland-Dozier-Holland n’ont pas tout à fait trouvé la bonne formule pour le trio Supremes talentueux mais en difficulté composé de Diana Ross, Mary Wilson et Flo Ballard.

Mais les vannes se sont ouvertes avec les années 1963 Où est passé notre amourle premier de cinq singles à succès n ° 1 consécutifs écrits pour les Supremes, une séquence jusqu’à et y compris De nouveau dans mes bras en 1965.

Après avoir quitté Invictus pour les Hollands une décennie plus tard, Dozier s’est lancé seul. À partir de 1974 avec Ici tout seulil sortira une douzaine d’albums solo sous son propre nom.

Dans les années 1980, une collaboration avec Phil Collins donne le hit Deux coeursAlison Moyet a cartographié avec sa chanson Invisible et Simply Red ont également recherché la légende Motown.

“RIP cher Lamont Dozier. L’un des plus grands auteurs-compositeurs de tous les temps”, a déclaré mardi sur Twitter Mick Hucknall, chanteur de Simply Red. “Vraiment privilégié d’avoir écrit 4 chansons ensemble.”

Dozier a déclaré à CBC Q que même après toutes ses réalisations, “vous devez le mettre dans le travail”.

“Autant d’heures que vous le pouvez pendant la journée”, a-t-il déclaré.