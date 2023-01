Le légendaire Arsène Wenger va aider l’Inde dans le programme de base alors que l’AIFF dévoile la grande feuille de route ‘Vision 2047’

Le président de la Fédération indienne de football (AIFF), Kalyan Chaubey, et le secrétaire général, Shaji Prabhakaran, ont dévoilé la feuille de route pour l’avenir du football indien. L’instance dirigeante a dévoilé une grande feuille de route et l’a nommée “Vision 2047” car elle espère amener l’Inde vers de grands sommets au cours de l’année du centenaire de l’indépendance du pays.

Du développement du vivier de talents à l’économie des revenus, Chaubey et Prabhakaran ont évoqué les différents aspects qui seront la clé de la croissance du football indien, mais ce qui s’est démarqué, c’est la mention d’Arsène Wenger.

Le président de l’AIFF a révélé que l’ancien directeur d’Arsenal et actuel chef du développement mondial du football de la FIFA allait jouer un rôle dans les programmes de base du football indien et le développement des talents.

Chaubey a rencontré Wenger lors de la Coupe du Monde de la FIFA l’année dernière à Doha, où il s’est entretenu avec lui et d’autres hauts responsables de la FIFA et de la Confédération asiatique de football (AFC) concernant des projets de développement des jeunes en Inde.

“Nous avons eu de longues discussions avec l’équipe de développement de la FIFA. Arsène Wenger est à la tête du groupe de travail de la FIFA et ils nous aideront dans le programme de football de base. Des entraîneurs de l’équipe de Wenger viendraient”, a déclaré Chaubey après avoir dévoilé sa feuille de route “Vision 2047”.

“En ce qui concerne la réduction du budget du football, nous avons reçu beaucoup d’aide du gouvernement et du ministère et nous n’avons jamais été refusés lorsque nous avons demandé quelque chose. À l’avenir aussi, nous attendrons tout ce que nous méritons en termes d’aide, le gouvernement nous le donnera”, a-t-il ajouté.

Développée en collaboration avec toutes les parties prenantes du football indien, la feuille de route a également sollicité et intégré les contributions de l’AFC et de la FIFA. Les principales ambitions de la feuille de route sont de voir l’Inde parmi les quatre meilleures nations de football d’Asie, d’accueillir l’une des meilleures ligues du continent et de créer un écosystème de football dynamique.

L’instance dirigeante a fixé certains objectifs qu’elle souhaite atteindre d’ici 2026 et le plan à plus long terme est de faire de l’Inde une puissance du football asiatique dans sa vision pour 2047.

« La ‘Vision 2047’ a été déclinée, pour une mise en œuvre diligente, en six plans stratégiques quadriennaux. Le premier d’entre eux cherchera à couvrir la période jusqu’en 2026.

“Avec une vision partagée et en partageant les responsabilités, nous pouvons mettre en œuvre des programmes ciblés pour aborder les domaines clés identifiés dans cette feuille de route et aider à renforcer les capacités de l’écosystème du football”, a déclaré Chaubey.

Il a déclaré que l’objectif était de faire revivre “les jours de gloire du football indien tels qu’ils étaient dans les années 50 et 60 et de redevenir une puissance du football asiatique”.

L’un des aspects clés de la feuille de route est d’assurer un accès accru à la compétition et aux jeux pour les joueurs exerçant leur métier dans le pays. La fédération veut s’assurer que les joueurs pourront jouer au moins 55 matchs dans différentes compétitions chaque saison.

“La transformation commencera chez nous grâce à une réforme de la culture organisationnelle”, a déclaré le secrétaire général Shaji Prabhakaran, évoquant la nécessité d’une meilleure gouvernance du jeu à travers le pays.

“Un exercice de restructuration sera effectué pour rationaliser les opérations actuelles et développer une équipe qui adopte les meilleures pratiques de l’industrie et est transparente dans ses relations.” “centenaire de la fédération”, a déclaré Prabhakaran, “l’Inde sera parmi les sept premiers pays en Asie, et un candidat sérieux pour se qualifier pour la Coupe du monde au mérite. ” La fédération reconnaît que la croissance du sport moderne nécessite une perspective commerciale. La fédération consacrera une division entière – affaires et marketing – pour développer, cultiver et inviter les investissements et les partenariats. dans le football indien.

Le président de l’AIFF a déclaré que les membres de l’organisation se sont rendus dans diverses régions de l’Inde, y compris les États du nord-est – Tripura et Nagaland pour repérer les jeunes talents.

La fédération a observé qu’à la base, le jeu a une faible participation par rapport à sa taille et sa population. Il existe une énorme disparité entre les sexes dans la participation et un manque d’installations et de terrains de jeux dans les zones urbaines où les enfants peuvent sortir et jouer.

Un manque de cohésion et de focalisation entre les différentes parties prenantes a conduit à d’importants déficits de financement.

La Fédération a observé que l’écosystème de développement des talents est actuellement informel, les clubs et les organes de la Fédération travaillant tous en grande partie en silos sans approche systématique ou uniforme. L’AIFF propose de changer cela en créant une structure de dépistage basée sur les données du système Elite Youth League pour ses équipes nationales. Les clubs conduiront l’identification des talents à la base jusqu’à la structure Elite Youth.

L’objectif de l’AIFF pour 2026 est d’atteindre 35 millions d’enfants par le biais de programmes de base et de mettre en œuvre des programmes de base villageois dans 100 villages à travers l’Inde. Le projet phare de football de base visera également à enregistrer 1 million de joueurs inscrits et à dispenser une éducation au football à 25 millions d’enfants via Football for Schools.

La fédération a reconnu que si le football féminin se développait rapidement à travers le monde, il n’avait jusqu’alors reçu que très peu d’attention en Inde. L’écosystème faible a besoin de solutions spécifiques pour aider à accroître la participation et les compétences à travers la pyramide.

Certaines des solutions proposées incluent une meilleure adoption du football féminin par les clubs à différents niveaux, la promotion du rôle des entraîneurs, des arbitres et des commissaires de match pour les femmes, ainsi que l’octroi d’un salaire minimum aux joueuses.

La période du premier plan stratégique – la fédération assurera la création d’une pyramide de classement à quatre niveaux, dont le sommet sera occupé par la Ligue indienne des femmes (avec 10 équipes), suivie de la 2e division (8 équipes) .

De plus, il y aura cinq ligues de zone avec huit équipes chacune. Une nouvelle structure de ligue féminine des jeunes a été proposée, qui verra des joueuses de différents groupes d’âge jouer un minimum de 14 matchs.

La fédération veillera à ce qu’au moins 20 États mettent en œuvre les nouvelles structures de la jeunesse féminine d’ici 2027.

Du côté masculin, le plan stratégique actuel assurera la création d’une pyramide de ligue nationale à trois niveaux avec 40 équipes. La Super League indienne et la I-League compteront chacune 14 équipes tandis que la 2e division de la I-League sera composée de 12 équipes.

Une structure de championnat d’État verra les ligues de ville et de district alimenter les championnats d’État. Une structure remaniée de la ligue des jeunes hommes verra la ligue des jeunes de l’État local et les ligues des jeunes d’élite se dérouler simultanément.

Les clubs et les académies participeront aux deux avec les vainqueurs des ligues de jeunes d’État se qualifiant pour la ligue de jeunes Elite.

L’une des pierres angulaires de la feuille de route est la “création d’une philosophie de jeu nationale, qui sera développée au fil du temps après consultation, observation et exploration”.

(Avec apports de l’agence)

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici