Le lecteur de disque de la PS5 est en rupture de stock en ligne après la révélation de la PS5 Pro

Hier, Sony a officiellement dévoilé le PlayStation 5 Pro après des mois de rumeurs et de fuites. La console améliorée coûtera 700 $, vous permet de jouer à de nombreux jeux à des fréquences d’images plus élevéeset n’est pas livré avec un lecteur de disque. Cette dernière partie a apparemment conduit de nombreuses personnes à acheter des lecteurs de disque PS5, ce qui a conduit à son tour à la rupture de stock de l’accessoire de console sur de nombreux sites.

Le 10 septembre, Sony a annoncé la PS5 Pro et la réaction a été que beaucoup de gens ont dit : «Putain, 700 $? » mélangé avec des gens qui allaient « Attendez, il n’est pas livré avec un lecteur de disque ?« Non ! Comme la Xbox Series S et la PS5 Digital Edition, la PS5 Pro n’inclut pas de lecteur de disque. Mais Sony propose un lecteur optique en option que vous pouvez acheter pour environ 80 $ et installer sur votre PS5. Et ce lecteur fonctionnera sur la PS5 Pro.

Depuis la présentation officielle de la PS5 Pro, il est devenu de plus en plus difficile d’acheter un lecteur Blu-ray pour la PS5. Actuellement, Amazon, Best Buy et Target sont en rupture de stock. Chez WalmartSelon le tracker du magasin, plus de 100 personnes ont acheté un lecteur PS5 au cours des derniers jours. Plus de 200 autres personnes l’ont actuellement dans leur panier. Pendant ce temps, sur Amazon, le Le lecteur de disque PS5 est le cinquième article lié aux jeux vidéo le plus vendu et se vend actuellement mieux que les copies physiques de Robot Astro.

Tous les magasins n’ont pas encore tout vendu. Au moment où j’écris ces lignes, il semble GameStop en a encore quelques-uns car j’ai pu en ajouter un à mon panier et commencer le processus d’achat. La boutique officielle PlayStation semble également les avoir toujours en stock. Cela n’a pas empêché quelques personnes essaient déjà de retourner le lecteur de disque sur eBay pour plus que son prix de détail.

Les précommandes pour la PS5 Pro devraient être lancées le 26 septembre. D’ici là, j’imagine qu’il deviendra de plus en plus difficile de se procurer un lecteur de disque PS5, car les personnes qui prévoient d’acquérir une PS5 Pro essaient d’en acheter un maintenant avant que les revendeurs ne les arrachent et essayez de les vendre 5 fois leur prix de détail. Bonne chance à tous !

