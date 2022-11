Le lecanemab, un médicament contre la maladie d’Alzheimer, ralentit le déclin cognitif dans la lutte contre la démence

La maladie d’Alzheimer est la forme la plus courante de démence, un terme général désignant la perte de mémoire, de langage et d’autres capacités de réflexion

Un essai d’un médicament expérimental contre la maladie d’Alzheimer a été salué comme une “nouvelle ère” dans la lutte assiégée pour trouver un remède contre la démence.

Les résultats de l’essai clinique ont montré que le médicament lecanemab éliminait les amas de protéines – appelées bêta-amyloïdes – qui s’accumulent dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

La maladie d’Alzheimer est la forme la plus courante de démence, un terme général désignant la perte de mémoire, de langage et d’autres capacités de réflexion suffisamment grave pour interférer avec la vie quotidienne.

Les résultats ont été qualifiés de percée majeure dans les efforts déployés depuis des décennies par les chercheurs pour lutter contre cette maladie débilitante.

Cependant, les auteurs du rapport ont averti que le médicament est plus efficace chez les personnes présentant un stade précoce de la maladie et que d’autres essais sont nécessaires pour déterminer ses effets à plus long terme.

“Lecanemab a réduit les marqueurs de l’amyloïde au début de la maladie d’Alzheimer et a entraîné un déclin modérément moindre des mesures de la cognition et de la fonction”, ont écrit les chercheurs dans l’étude publiée dans le New England Journal of Medicine.

“Des essais plus longs sont justifiés pour déterminer l’efficacité et l’innocuité du lecanemab au début de la maladie d’Alzheimer”, a-t-il ajouté.