Un leaker prometteur qui est devenu populaire après avoir partagé des détails précis sur l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro avant ses débuts, et, plus récemment, des détails sur ce à quoi s’attendre d’iOS 17 et watchOS 10, dit qu’ils ont été attrapés par Apple à la suite d’une opération de piqûre «en plusieurs étapes», qui impliquait que leur source, la sœur du bailleur, soit renvoyée d’Apple.

Le bailleur, qui s’appelait Analyst941, a pris le Forum MacRumors mercredi pour annoncer la fin de leur couverture sur Apple, affirmant qu’eux et leur sœur font maintenant l’objet de poursuites judiciaires après qu’Apple a découvert que la source interne aidant à divulguer et à publier des informations sensibles était un employé qui partageait des secrets confidentiels.

Dans un message de forum intitulé « Message d’adieu », le responsable de la fuite a déclaré que la source avait été révélée lorsque le responsable de la fuite a révélé que les applications Final Cut Pro et Logic Pro pour iPad étaient en développement, affirmant que tous ceux qui connaissaient les nouvelles applications avaient reçu une combinaison unique et factice. des dates de sortie, et la combinaison donnée à leur sœur, et ensuite partagée par le bailleur, ont révélé la source, permettant à Apple de trouver et d’identifier l’employé et d’arrêter les fuites.

Le message poursuit en disant « Je n’arrive pas à croire que j’ai fait ça, je suis vraiment désolé pour ma sœur et Apple dans son ensemble. Je ne sais pas quoi dire d’autre. Je sais qu’elle est détruite, elle me déteste aussi en ce moment, comme si je ne savais même plus que j’avais une sœur. Je ne sais pas si j’ai même une vie au-delà de ça, je ne sais pas ce qui peut arriver à ce stade.

Il n’est pas tout à fait clair si l’histoire du bailleur est vraie ou non, cependant, il semble que Analyst941 arrêtera définitivement sa couverture sur Apple avec effet immédiat.