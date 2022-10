Le leadership mondial de la Chine dépend de la sécurité absolue, signale Xi Jinping

Commentez cette histoire Commentaire

Le film le plus regardé en Chine cette semaine, sur des fonctionnaires audacieux qui sauvent des citoyens chinois piégés à l’étranger par la guerre, correspond parfaitement à un thème central de l’agenda du dirigeant Xi Jinping lors de la réunion du Parti communiste de deux fois par décennie à Pékin – que le monde est un endroit dangereux et la Chine doit se protéger.

“Rentrer à la maison“, te dernier d’une série de films chinois à monter des thèmes nationalistes au succès au box-office, suit un diplomate débrouillard qui ne reculera devant rien pour accomplir sa mission. Les agents des frontières sont soudoyés. Les otages sont libérés par un jeu de roulette russe. La journée est sauvée.

Bien que se déroulant dans un pays fictif d’Afrique du Nord, l’intrigue est basée sur des événements réels et reflète l’obsession de Xi pour ce qu’il considère comme des risques croissants pour la sécurité qui pourraient compromettre la sécurité de la Chine et le règne du parti.

Xi présente la Chine comme un “nouveau choix” pour l’humanité alors qu’il se prépare pour le prochain mandat

Lors du 20e congrès du Parti national, qui s’achève samedi, Xi a souligné l’ambition du parti d’assumer un leadership mondial car la tête d’une superpuissance socialiste dépend autant de la sécurité absolue que de la croissance économique. Mais l’objectif de construire un monde sûr pour l’autocratie met la Chine sur une trajectoire de collision avec d’autres nations.

Au cœur de l’idée nouvellement exposée par Xi de “modernisation à la chinoise” – qui exclut la démocratie multipartite, les élections directes à la direction ou les garanties légales des libertés individuelles – se trouve un effort pour se prémunir contre les risques à l’intérieur et à l’extérieur qui pourraient perturber l’essor du pays.

Dans un rapport du Congrès publié cette semaine, le mot “sécurité” apparaît 91 fois, contre 55 mentions en 2017 et 36 en 2012. Le “concept global de sécurité nationale” de Xi – un slogan exhortant à la détection et à la gestion actives des menaces dans tous les domaines l’élaboration des politiques — a sa propre section pour la première fois. L’« initiative de sécurité mondiale » qu’il a annoncée en avril a également été incluse.

Alors que la Chine étend sa portée grâce à des projets tels que les initiatives “la Ceinture et la Route”, sa présence internationale en matière de sécurité continue de s’étendre. Un récent accord de police avec les Îles Salomon, par exemple, a été défendu comme nécessaire pour protéger ses intérêts. Mais les groupes de défense des droits de l’homme craignent que la répression ne s’étende bien au-delà des frontières chinoises.

l’initiative de sécurité mondiale de Xi, bien qu’encore à ses balbutiements, est susceptible de devenir un test pour la volonté du pays de faire des compromis avec l’ordre de sécurité mondial existant. “C’est Pékin qui passe d’un programme négatif -” nous n’aimons pas l’ordre actuel, qui est dominé par l’Occident et qui nous est imposé “- à la Chine qui lance en fait quelque chose comme une vision alternative”, a déclaré Helena Legarda, analyste principale au Institut Mercator pour les études chinoises à Berlin.

Lorsque Xi parle d’une vision « globale » de la sécurité nationale, il le pense. Le concept couvre 16 domaines différents, y compris la sécurité polaire, spatiale et en haute mer. Il apparaît tout au long de l’élaboration des politiques chinoises. Le strict respect d’une politique « zéro covid », par exemple, consiste à assurer la sécurité des personnes.

La vision plus sombre du monde dans le rapport de Xi découle en grande partie de la concurrence accélérée avec les États-Unis sous l’administration Biden, a déclaré Amanda Hsiao, analyste principale de la Chine au groupe de réflexion Crisis Group à Bruxelles. Du point de vue du parti, le changement dans l’équilibre international des forces alors que l’influence américaine diminue est un moment critique. “Les dirigeants comprennent leur gestion de cette période comme déterminante du rythme et de la trajectoire de l’ascension de la Chine”, a déclaré Hsiao.

La portée croissante de la Chine transforme une chaîne d’îles du Pacifique

Des sections du rapport signalent un changement subtil mais significatif qui, selon les analystes, reflète le désir de Xi de tout faire pour la sécurité.

Dans son discours au congrès dimanche dernier, il a omis de faire référence à une “période d’opportunité stratégique”, le terme qui, au cours des deux dernières décennies, a caractérisé la stratégie de la Chine consistant à se concentrer sur le commerce et le développement économique. Mais son rapport a introduit une nouvelle phrase – « assurer à la fois le développement et la sécurité » – qui indique comment les deux domaines sont désormais sur un pied d’égalité dans la doctrine du parti.

“Le développement est toujours extrêmement important dans cette formulation”, a déclaré Howard Wang, analyste chez Rand Corp. “Ce n’est tout simplement pas une priorité politique distincte et plus importante que les intérêts de sécurité de la Chine.”

La présence sécuritaire de la Chine est de plus en plus visible dans le monde entier. Une étude publiée lundi par le Center for American Progress, un groupe de réflexion à tendance libérale, a trouvé des preuves d’une augmentation des activités à l’étranger du ministère de la Sécurité publique sous Xi, avec 60% des réunions de police bilatérales rendues publiques et 73 des 77 sessions de renforcement des capacités entre 1995 et 2021 depuis qu’il a pris ses fonctions il y a dix ans.

Le Parti communiste chinois « veut rendre l’ordre international plus sûr pour lui-même et, du point de vue de Pékin, avoir le [public security ministry] jouer un rôle plus actif à l’étranger est l’un des piliers essentiels pour assurer la sécurité du régime », a noté l’auteur du rapport, Jordan Link.

Au fur et à mesure que l’accent mis par la Chine sur la sécurité grandit, il en va de même pour les préoccupations démocratiques. Des enquêtes récentes de Pew Research dans 19 pays pour la plupart industrialisés ont révélé que près des trois quarts des personnes interrogées ont décrit la puissance militaire chinoise comme un problème sérieux. Un pivot pugnace de la diplomatie chinoise a sapé ses constantes promesses de paix. Les diplomates chinois autrefois retenus se sont mérité le surnom de «guerriers loups» – un clin d’œil à un autre blockbuster d’action patriotique – pour leur nouvelle habitude de se balancer à la fois au sens figuré et au sens littéral en réponse aux critiques.

Cette année, l’ambassadeur de Chine en Suède a déclaré dans une interview que si Pékin récompense ses amis, “pour nos ennemis, nous avons des fusils de chasse”. Cette semaine, le consul général chinois Zheng Xiyuan et d’autres membres du personnel consulaire à Manchester, en Angleterre, ont affronté des manifestants dans la rue devant leur bureau, abattu des affiches et traîné un manifestant à travers les portes pour le battre. Zheng a dit plus tard à Sky News qu’il agissait par “devoir”.

Le contrecoup s’intensifie après l’agression d’un manifestant dans un consulat chinois au Royaume-Uni

Certains universitaires chinois ont mis en garde contre le fait de pousser trop loin l’état d’esprit axé sur la sécurité. Dans une étude publiée en mai pour la Académie chinoise des sciences sociales, les chercheurs Zhang Chao et Wu Baiyi ont mis en garde que « lorsqu’un État poursuit la sécurité absolue et étend le concept de sécurité sans retenue », il peut gaspiller des ressources, renforcer le conservatisme dans la politique intérieure et décourager les échanges internationaux.

La politique étrangère plus agressive de la Chine sous Xi peut en fait donner l’impression qu’il gère mal ce moment soi-disant critique. Les coûts de réputation de ne pas condamner l’invasion de l’Ukraine par la Russie semblent contre-productifs compte tenu de la dépendance continue de l’économie chinoise à l’égard de la technologie et du commerce occidentaux.

Pourtant, étant donné l’objectif principal de Xi d’assurer la sécurité du régime, de bonnes relations avec les démocraties libérales sont durables.