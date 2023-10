Le leadership du Premier ministre britannique Rishi Sunak sur un terrain difficile alors que la rébellion du parti s’intensifie

La rébellion survient alors que les conservateurs font face à une concurrence féroce de la part du parti travailliste d’opposition, qui continue de dominer les sondages d’opinion, et que le recul du parti promet de dominer la direction de Sunak à l’approche des élections, probablement prévues à la même époque l’année prochaine.

Des membres du Parlement, dont Liz Truss, la Première ministre britannique la plus ancienne, ont exprimé leur désapprobation à l’égard du leadership de Sunak – ou de son absence perçue – tandis que Les chefs de faction ont exhorté les donateurs à suspendre le financement du parti jusqu’à ce que des réformes majeures soient mises en œuvre.

MANCHESTER, ANGLETERRE — Le Premier ministre britannique Rishi Sunak apparaît comme un leader sur un terrain difficile alors que la désunion croissante au sein de son gouvernement conservateur donne naissance à des factions plus radicales, alors même que le parti se prépare pour les élections générales de l’année prochaine.

Parmi les membres rebelles se trouve l’ancienne ministre de l’Intérieur, Priti Patel, qui a déclaré dimanche que son parti était « à la croisée des chemins », ajoutant que c’était Sunak qui avait « miné le pouvoir ». [the Conservatives’] capacité à gouverner. »

L’ancienne Première ministre, dont le programme de réduction des impôts a conduit à l’implosion de son gouvernement l’année dernière, bénéficie d’un soutien important parmi les fidèles du parti – dont beaucoup l’ont votée – et au moins 60 députés ont désormais rejoint son groupe conservateur de croissance.

Truss, le passionné de Ronald Reagan qui n’est resté que 44 jours au pouvoir, a volé la vedette alors que la conférence commençait sérieusement lundi, attirant un devant une foule de centaines de personnes alors qu’elle réprimandait la politique de Sunak et plaidait une fois de plus en faveur de réductions d’impôts immédiates.

(Les députés) ne devraient pas soutenir aveuglément un Parti conservateur qui ne représente plus nos valeurs (et qui se dirige) vers un désastre électoral.

Patel s’exprimait lors d’un dîner de gala organisé par l’Organisation démocratique conservatrice – une faction étroitement liée à l’ancien Premier ministre Boris Johnson – dont le fondateur, Lord Peter Cruddas, a profité de l’événement pour exhorter ses membres à réduire leurs dons au Parti conservateur jusqu’à ce qu’il soit réformé.

« J’en ai assez », a déclaré Lord Cruddas, ajoutant que les députés « ne devraient pas soutenir aveuglément un Parti conservateur qui ne représente plus nos valeurs » et qui « se dirige vers un désastre électoral ».

Le CDO considère l’éviction effective de Truss et Johnson, et l’installation ultérieure par défaut de Sunak, comme antidémocratiques et contre la volonté des membres du parti.

Le partisan du Brexit, Nigel Farage, ancien chef du parti populiste de droite pour l’indépendance du Royaume-Uni (UKIP), était également présent et a déclaré plus tard qu’une aile du Parti conservateur « est très présente ». [his] direction. »

« C’est ce que sera la grande bataille après la défaite des prochaines élections générales : quelle aile du parti gagnera », a déclaré Farage à propos des conservateurs dans une interview accordée mardi au podcast News Agents.